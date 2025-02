Cherki vendu par l'OL, Textor fait une annonce

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le Borussia Dortmund a activé la piste Rayan Cherki en cette fin de mercato, mais John Textor n’entend pas vendre aussi facilement son meneur de jeu.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026, Rayan Cherki sera le grand perturbateur de cette fin de mercato dans la capitale des Gaules. Et pour cause, l’international espoirs français est la priorité du Borussia Dortmund, qui souhaite finaliser son arrivée avant la date limite du mercato hivernal ce lundi soir. Comme révélé par Fabrizio Romano et confirmé par RMC, le récent finaliste de la Ligue des Champions pousse très fort pour recruter le meneur de jeu de 21 ans. L’OL n’est pas fermé à un départ de son joueur et dispose avec lui d’un accord pour le laisser partir en cas de proposition à hauteur de 23 millions d’euros.

Mais selon les dernières révélations de Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato pour la radio, John Textor a tout de même fixé une condition indispensable pour vendre son joueur. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais a été clair avec Rayan Cherki et avec le Borussia Dortmund : il ne laissera pas partir son joueur avant d’avoir finalisé la venue de son remplaçant. Problème, l’OL est toujours officiellement interdit de recrutement par la DNCG. « Ce qui contraint le club à être créatif dans le ficelage des dossiers, à l'image de l'arrivée de Thiago Almada, en prêt gratuit de Botafogo » précise notre confrère.

Textor veut remplacer Cherki avant de le vendre, mais...

Autrement dit, l’Olympique Lyonnais doit se creuser les méninges et trouver une solution miracle pour recruter un meneur de jeu d’ici lundi et cela malgré l’interdiction de recrutement prononcée par la DNCG. RMC précise par ailleurs que samedi midi, le Borussia Dortmund n’avait pas encore envoyé de proposition officielle à l’OL pour Rayan Cherki. Mais un départ dans le money-time de ce mercato hivernal reste tout de même « envisageable » selon notre confrère. Reste maintenant à voir comment John Textor se débrouillera pour recruter et ainsi rendre possible le départ tant redouté par les supporters lyonnais de Rayan Cherki.