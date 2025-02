OL ‍: Cherki est chaud pour signer à Dortmund après l'Olympico

Sur le départ l'été dernier, Rayan Cherki a donné son feu vert pour rejoindre Dortmund si tout le monde y trouve son compte. Il pourrait disputer dimanche soir face à l'OM son dernier match à Lyon.

Englué à la 11e place en Bundesliga, le Borussia Dortmund vient de se séparer de son entraineur, Nuri Sahin. C’est ce dernier qui avait en partie freiné pour la signature de Rayan Cherki, trouvant déplorable que le meneur de jeu lyonnais, alors conseillé par le clan Mbappé, faisait la fine bouche avec le BvB en attendant une éventuelle offre du PSG qui n’est jamais venue. Six mois plus tard, le meneur de jeu sort d’une très belle première partie de saison, et a prolongé son contrat avec l’OL entre temps. Tout est donc plus serein mais rien ne laissait penser à un tel emballement en cette toute dernière ligne droite du mercato. En effet, ravivé ces derniers jours, l’intérêt du Borussia Dortmund a reçu un écho positif de la part du meneur de jeu français.

🚨🟡⚫️ Borussia Dortmund are now progressing in talks for Rayan Cherki as final days top target.



Understand there’s initial green light from Cherki to BVB project, but still working on details of the contract.



👀🇫🇷 Verbal agreement to leave this window around €22.5m. pic.twitter.com/iq8oCnBsAw