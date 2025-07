Cherki revient à l'OL, l'émotion est toujours là

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki est un nouveau joueur de Manchester City. L'ancien de l'OL n'en oublie pas pour autant son ancien club.

L'OL a récemment vendu Rayan Cherki à Manchester City. Les Gones ont fait une belle affaire financière et l'international français a pu de son côté signer dans un des meilleurs clubs du monde. Avec les Skyblues, le crack tricolore compte bien franchir un cap et remporter les plus grands trophées. Cherki n'a cependant pas vraiment eu l'occasion de dire au revoir à son OL. Désormais en vacances, le joueur de 21 ans veut rattraper le temps perdu et faire les choses proprement. Raison pour laquelle il a rendu visite aux Gones ce lundi.

Cherki ravit ses anciens partenaires de l'OL

Une visite surprise ce lundi … 🤩❤️💙 pic.twitter.com/I4Ti3FkaVV — Olympique Lyonnais (@OL) July 14, 2025

En effet, Rayan Cherki était présent au centre d'entrainement de l'Olympique Lyonnais ces dernières heures. L'occasion pour lui notamment d'offrir son nouveau maillot de Manchester City et de revoir des amis. Les Gones ont posté une vidéo de deux minutes qui montre une partie de la journée de Cherki avec ses anciens partenaires. « J'étais obligé de venir plier deux, trois maillots, donner les instructions... Je suis en vacances. (...) Il fallait que je revienne voir les frérots », indique notamment le nouveau joueur de City. Un geste surprise qui fera en plus plaisir aux amoureux de l'OL, qui n'ont pas vraiment vécu des moments faciles ces derniers mois. Heureusement, les pensionnaires du Groupama Stadium auront toujours l'honneur d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Mais sans doute avec des ambitions largement revues à la baisse. Cherki, lui, veut tout gagner avec sa nouvelle équipe même si ses débuts avec les Citizens ne se sont pas vraiment bien passés. Du moins collectivement, car City a été sorti à la surprise générale au Mondial des clubs par Al-Hilal.