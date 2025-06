Le football il a changé, Rayan Cherki est dégoûté

Dans : Premier League.

Par Nathan Hanini

Débarqué du côté de Manchester City, Rayan Cherki va démarrer sa nouvelle aventure lors de la Coupe du monde des clubs. L’international français s’est livré à Téléfoot. Le football moderne le fait moins rêver qu’avant.

Le monde du ballon rond évolue sans cesse, mais une chose ne change pas. Les artistes feront toujours lever les foules. Et Rayan Cherki semble être l’un d’entre eux. Cette saison avec l’Olympique Lyonnais, le joueur de 21 ans a réalisé le meilleur exercice de sa carrière. Avec 12 buts et 20 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues, l’international français (21 ans) a brillé en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. Cet été, le joueur offensif va découvrir Manchester City. Un transfert évalué à 40 millions d’euros. À cette occasion, Cherki a été interrogé par Téléfoot. Selon lui, le football est moins sympa à regarder aujourd’hui. L'ancien lyonnais évoque le fait que les joueurs tentent désormais moins de gestes qu'auparavant.

Cherki veut raviver la flamme

« Je suis un peu plus football à l’ancienne. »



Rayan Cherki, attaquant de Manchester City, revient une nouvelle fois sur sa vision du jeu, faite notamment de dribbles et de plaisir. @BarniaudSeb pic.twitter.com/CT0UhzJgR1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 15, 2025

Celui qui fera ses débuts avec les Sky Blues ce jeudi contre le Wydad Casablanca, s’est confié sur le sujet : « Je suis un peu plus football à l’ancienne grâce à mon père, mes frères. Le foot de maintenant, c’est moins beau à voir qu’avant. Aujourd’hui, on loupe moins, en même temps, on tente moins. Donc forcément j’ai envie de raviver un peu cette flamme, » explique-t-il à Téléfoot. Un débat qui était déjà apparu chez les suiveurs du ballon rond en fin d’année 2024. Est-ce que le football était mieux avant ? En tout cas Rayan Cherki aura l’occasion de montrer l’étendue de sa créativité sous la houlette de Pep Guardiola au sein d’un Manchester City revanchard.