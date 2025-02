Cherki reste à l'OL, John Textor confirme son refus

Malgré une nouvelle offre du Borussia Dortmund, le président de l'Olympique Lyonnais a confirmé ce lundi après-midi qu'il refusait de vendre Rayan Cherki lors de ce mercato.

Les supporters de l'OL peuvent respirer, Rayan Cherki ne quittera pas Lyon d'ici ce lundi 23 heures. Dimanche, John Textor avait clairement fait savoir qu'il ne voulait pas céder le milieu offensif, mais cela n'avait pas empêché le Borussia Dortmund d'envoyer un avion privé à Lyon, en même temps qu'une offre à hauteurs de 22,5 millions d'euros afin de recruter Cherki. Mais le propriétaire d'Eagle Football Group a confirmé à Fabrizio Romano que non seulement l'offre du club allemand avait été repoussée, mais qu'il en sera de même pour d'éventuelles autres propositions. John Textor a visiblement donné l'assurance à Paulo Fonseca qu'il pourra compter sur Rayan Cherki toute cette saison afin de réussir le challenge relevé par l'entraîneur portugais, à savoir qualifier l'Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des champions.

🚨🇫🇷 EXCLUSIVE: OL owner John Textor announces he won’t sell Rayan Cherki on Deadline Day.



“We rejected Borussia Dortmund offer and we do not intend to negotiate with them or any other club”, Textor tells me. pic.twitter.com/cVDjCdWKIk