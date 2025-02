L'OL refuse 22,5ME pour Cherki, l'avion de Dortmund envoyé à Milan ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier Rayan Cherki agite la fin du mercato lyonnais. L'Olympique Lyonnais a refusé une nouvelle offre du Borussia Dortmund, mais l'avion qui attend éventuellement de transporter le joueur n'a pas quitté l'aéroport de Lyon.

C'est l'un des avions les plus suivis depuis quelques heures, et pour l'instant, il était resté sagement en attente à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Arrivé dimanche en provenance de Suisse, l'Embraer Phenom 300 se préparait pour rejoindre l'Allemagne avec à son bord Rayan Cherki a vu son heure de départ être plusieurs fois décalée. Mais, quelques minutes après l'annonce par L'Equipe et RMC que les dirigeants de l'Olympique Lyonnais avaient refusé une offre du club allemand à hauteur de 22,5 millions d'euros pour le milieu offensif, le plan de vol de l'avion du Borussia Dortmund a subitement changé.

🚨⚫️🟡 BREAKING: Olympique Lyon hat ein offizielles Angebot des #BVB in Höhe von €22,5m für Cherki ABGELEHNT. @FabriceHawkins berichtet, deckt sich mit unseren Infos. Dortmund gibt Hoffnung nicht auf, Lyon will Cherki aber nicht abgeben. @SkySportDE — Patrick Berger (@berger_pj) February 3, 2025

Désormais, il doit partir à 14h vers Milan, preuve que le club allemand a décidé de tourner la page au dernier jour du mercato d'hiver ou bien qu'un dernier coup de pression est mis sur John Textor, lequel avait prévenu dimanche en marge du match OM-OL qu'il n'envisageait pas le départ de Rayan Cherki lors de ce deadline day. Journaliste pour Sky Allemagne, Patrick Berger confirme que Dortmund avait laissé cet avion à Lyon en espérant un accord, mais que désormais l'espoir était très mince d'aboutir à un accord et que le BVB pourrait se tourner vers Milan pour recruter un milieu offensif.