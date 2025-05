Cherki a choqué l’Europe, l’UEFA confirme

L’Europa League s’est terminée ce mercredi avec la victoire de Tottenham sur Manchester United dans une finale assez fermée. Les Spurs mettent ainsi un terme au parcours des Red Devils, qui avaient notamment éliminé l’Olympique Lyonnais en quarts de finale au terme de deux matchs palpitants. La fin de l’aventure pour des Lyonnais qui avaient marqué l’esprit, à l’image du talent de Rayan Cherki.

Joueur le plus décisif de cette compétition, le futur international français a été élu ce jeudi soir par l’UEFA comme le meilleur jeune joueur de l’épreuve qui vient de se terminer. Il fait aussi partie de l’équipe type de cette compétition, avec des joueurs comme Casemiro, Bruno Fernandes, Nico Williams ou Dominic Solanke. Une très belle récompense pour le talent de l’OL, qui brille à tous les niveaux en cette fin de saison et voit sa valeur exploser à l’heure où son transfert cet été ne fait guère de doute.

🏆 Lyon midfielder Rayan Cherki is named UEFA Europa League Young Player of the Season! 👏#UEL | @OL pic.twitter.com/qtig5sMQIc