Chelsea contacte l'OL pour ce joueur à 50ME

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club rhodanien sait que beaucoup de ses joueurs pourraient aller voir ailleurs au vu de la situation financière des Gones.

L'Olympique Lyonnais connaitra son sort le 24 juin prochain à la suite de son passage devant la DNCG. Les Gones veulent mettre toutes les chances de leur côté pour que tout se passe bien. John Textor se veut d'ailleurs confiant. Le businessman américain sait en revanche que des ventes devront encore être faites cet été sur le marché des transferts. Heureusement pour l'OL, pas mal de ses joueurs ont une belle valeur marchande. C'est notamment le cas de Malick Fofana. L'ailier belge fait tourner la tête de la Premier League, un championnat qui l'intéresse beaucoup.

Fofana, un avenir à Chelsea ?

Selon les informations de L'Equipe, Fofana pourrait prochainement devenir un joueur de Chelsea... Les Blues ont récemment pris contacts avec la direction de l'OL pour envisager un transfert. Les négociations viennent à peine de débuter, mais on sait déjà que les Rhodaniens évaluent leur jeune pépite à quelque 50 millions d'euros. Reste à savoir si les pensionnaires de Stamford Bridge voudront mettre autant pour un joueur qui n'a pas encore beaucoup prouvé au plus haut niveau. Outre Chelsea, Nottingham Forest est également dans le coup pour rafler la mise dans le dossier Malick Fofana. Mais Forest a moins d'arguments que Chelsea, qui a en plus décidé de miser sur les jeunes joueurs dans son projet. La saison passée avec l'Olympique Lyonnais, le natif d'Alost (Belgique) aura été l'auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1. A 20 ans, il pourrait déjà faire le grand saut et jouer dans la ligue la plus compétitive du monde.