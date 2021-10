Ce problème ruine l’OL, Peter Bosz sort le gros dossier

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il y a un problème de discipline de taille à l’OL cette saison, et Peter Bosz a décidé de mettre le doigt dessus, car il commence à coûter très cher.

Comme un symbole de cette première partie de saison à l’OL, les Lyonnais ont laissé filer un match qu’ils avaient totalement en mains ce dimanche. Face à Nice, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont laissé filer leurs deux buts d’avance pour s’écrouler en 10 minutes, et concéder une incroyable défaite 3-2. Comptablement, le bilan de l’OL n’est pas bon, mais Peter Bosz a tout de même tenu à prononcer un discours rassurant et positif dans un entretien à RMC. Pour le coach lyonnais, le jeu et la qualité sont là, ce qui n’était pas le cas en début de saison, et cela aurait du être une belle et convaincante victoire de ses troupes à l’Allianz Riviera. « On a vraiment très bien joué pendant 80 minutes, et ensuite pendant les dix dernières minutes, on a été très mauvais. Ça ne peut pas arriver », a souligné le technicien néerlandais, qui sait très bien quelle est l’origine de ce problème.

6 rouges, c'est bizarre pour l'OL

Kadewere ne veut pas refaire un rêve dans lequel il sait jouer au football ? — Gigg’s (@Giggs_) October 24, 2021

Comme le jeudi précédent en Coupe d’Europe, Lyon s’est mis en difficulté en jouant à 10 contre 11 à cause d’un carton rouge. Cela arrive trop souvent aux Lyonnais, mais Peter Bosz n’est pas du genre à faire du Jean-Michel Aulas en accusant les arbitres. C’est un sujet sérieux et il va être abordé très rapidement pour éviter de perdre autant de points dans ce genre de situations. « Six cartons rouges, c’est bizarre. C’est notre faute, on va en parler. Les buts encaissés, c’est autre chose. On perd trop de points en fin de match. On va travailler là-dessus. Si tu peux jouer pendant 80 minutes comme on l’a fait, il faut aussi réussir à jouer comme ça pendant 90 ou 95 si nécessaire », a prévenu Peter Bosz, pour qui les efforts consentis ont été anéantis, avec notamment le carton rouge aussi dangereux qu’inutile de Tino Kadewere. Une leçon à retenir, même si cette mauvaise habitude commence à coûter cher au niveau du classement, alors que l’OL aurait pu être encore plus proche du podium en cas de bon résultat à Nice.