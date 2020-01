CdF : Lyon « arrogant », l’entraîneur de Bourg éteint la polémique

Dans : OL.

Au lendemain de l'élimination de Bourg-en-Bresse par Lyon, Karim Mokeddem est revenu sur ses propos et le terme d'arrogant collé à l'OL. Il regrette ce terme mal interprété selon lui.

Entraîneur expérimenté de Bourg-en-Bresse, Karim Mokeddem a compris que sa conférence d’après-match, suite à la gifle prise contre l’équipe de Rudi Garcia, avait fait du bruit. Il est vrai que le technicien du club hôte avait indiqué qu’il estimait que l’OL avait été « arrogant » durant le dernier quart d’heure. Mais via Twitter, le technicien a tenu à corriger le tir en expliquant qu'il y avait eu une méprise sur la nature de sa déclaration.

« Hier, quand j’ai utilisé le mot arrogant, je fais allusion à certaines attitudes sur des gestes techniques, mais que j’étais content que cela arrive pour voir le répondant de mes joueurs. Et le fait que mes joueurs doivent jouer le match avec sérieux jusqu’à la dernière seconde quel que soit le résultat, ce qu’a fait l’OL en nous respectant en alignant un 11 de très haut niveau (…) En aucun cas je n’ai parlé pour qu’on muscle le jeu ou autre je respecte trop le jeu. Je souhaite le meilleur à l’OL pour la suite de la saison et je suis désolé que mes propos aient pu être mal interprétés, a d’abord expliqué Karim Mokeddem, avant de répondre directement à Grégory Coupet qui se demandait si les propos initiaux étaient une blague. Oui c’est une blague, mauvaise interprétation tu sais que je respecte le football et l’institution OL Bravo pour la victoire et bonne continuation pour la suite de la saison. Au plaisir pour échanger. »