Caqueret - Guimaraes, un terrible scénario pour l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Deux piliers du club sont dans des situations à suivre de près dans les prochaines semaines. L'OL essaye d'anticiper pour Caqueret et Bruno Guimaraes.

Club formateur habitué à sortir des pépites de son centre quasiment chaque année, l’Olympique Lyonnais a souvent du mal à les conserver sur la durée. Rayan Cherki fait par exemple son apparition dans la rubrique transfert étant donné son temps de jeu assez réduit, même si pour le moment, le prometteur milieu offensif prend son mal en patience. Le cas de Maxence Caqueret va aussi vite être au centre du jeu. Très apprécié par Peter Bosz, le jeune milieu enchaine les matchs avec une activité débordante, puisqu’il parcourt environ 12 kilomètres par rencontre. A un an et demi de la fin de son contrat, l’OL a décidé de ne pas perdre de temps et de commencer à négocier une prolongation.

Un salaire quadruplé pour Caqueret ?

Selon L’Equipe, Caqueret émarge actuellement à 60.000 euros par mois, soit bien loin des autres titulaires. Il a reçu il y a deux mois une offre montant son salaire à 160.000 euros par mois, et ce jusqu’en 2026. Une simple base de travail pour le clan Caqueret, qui ne voit pas pourquoi il n’atteindrait pas les 220.000 euros de Bruno Guimaraes, voire les 300.000 euros par mois d’Houssem Aouar. Pour le moment, le jeune milieu de terrain a laissé l’offre de l’OL sans réponse, car il sait qu’il se retrouvera en position de force l’été prochain. Un départ n’est pas vraiment envisagé à l’heure actuelle, mais ce sera à surveiller de près.

Bruno Guimaraes, une très belle mise à prix

Car la situation de Bruno Guimaraes est également tendue. Le Brésilien a lui un contrat jusqu’en juin 2024, mais a de nombreux courtisans de prestige. La Juventus et des clubs anglais sont déjà sur lui, mais Jean-Michel Aulas a déjà prévenu tout ce beau monde. Pour envisager un transfert de Bruno Guimaraes l’été prochain, ce sera une somme de 50 millions d’euros qui devra être mise sur la table. Et pas pour un prêt mais bien un transfert sec, précise le quotidien sportif, pour qui l’OL a bien l’intention de conserver son Brésilien, à moins de faire une superbe affaire financière.