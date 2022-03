Caqueret blessé au genou et absent plusieurs semaines !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Deux jours après la victoire de l'équipe de France Espoirs contre l'Irlande du Nord, Maxence Caqueret reprenait l'entraînement ce mercredi avec l'Olympique Lyonnais. Et le milieu de terrain s'est blessé au genou et pourrait même en avoir fini avec cette saison.

Depuis le début de la saison, Maxence Caqueret est l’une des (rares) valeurs sûres de l’effectif de Peter Bosz, le milieu de terrain de 22 ans alignant les bons matchs. Depuis quelques semaines, la question de sa prolongation de contrat était au cœur de toutes les conversations, les supporters de Lyon croisant les doigts pour que le joueur formé à l’OL ne parte pas trop tôt comme d’autres avant lui (Kalulu, Gouiri…) et fasse le bonheur d’un autre club. En attendant de savoir ce que son avenir lui réservait, Maxence Caqueret a profité de la trêve internationale pour montrer avec l’équipe de France Espoirs que l’on pouvait compter sur lui, et lundi, en amical face à l’Irlande du Nord, le natif de Vénissieux y est même allé de son but. Mais 48 heures plus tard, les nouvelles sont nettement moins bonnes, puisque de retour à Lyon, Maxence Caqueret a été contraint de quitter ses coéquipiers après une blessure au genou lors de la séance matinale.

Un genou touché pour Maxence Caqueret, Lyon inquiet

L’Equipe n’en dit pas plus sur la gravité de cette blessure, même si forcément tout ce qui concerne le genou peut laisser envisager le pire, mais Hugo Guillemet précise que Maxence Caqueret sera au moins forfait lors du prochain match de Ligue 1 contre le SCO Angers, dimanche au Groupama Stadium, mais également jeudi prochain en quart de finale aller de l’Europa League face au club anglais de West Ham. Le journaliste du quotidien sportif précise que des examens complémentaires devraient permettre d'en savoir beaucoup plus sur la gravité de cette blessure du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.

Maxence sera absent quelques semaines ! Reviens vite Max https://t.co/xpDMSNA94T — David Barbet (@davidbarbet) March 30, 2022

De son côté, David Barbet a lui indiqué que Maxence Caqueret sera absent quelques semaines et qu'une intervention chirurgicale est déjà prévue jeudi, même s'il affirme que les ligaments croisés ne sont pas touchés. On peut tout de même imaginer que la saison du milieu de terrain de l'OL est probablement déjà terminée, ce qui sera un énorme coup dur si cette annonce du journaliste est confirmé par le club de Jean-Michel Aulas.