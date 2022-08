Ça va trop loin, l’OL stoppe le bashing anti-Lopes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Presque meilleur joueur de l’OL la saison passée, Anthony Lopes a dégoupillé d’entrée de jeu avec son carton rouge contre Ajaccio. Les critiques pleuvent, le club a décidé de calmer le jeu.

Anthony Lopes le sait, le geste et les images sont implacables, il est inexcusable. Le gardien lyonnais est venu gripper un début de match parfait de l’OL face à Ajaccio vendredi dernier, en effectuant une sortie kamikaze et non nécessaire, provoquant un pénalty et récoltant un carton rouge. Bien évidemment, le portier franco-portugais s’en veut, et il a tenu à s’excuser devant le vestiaire, comme l’a confirmé son coéquipier Johann Lepenant. « Il s'est excusé auprès de tout le monde dans le vestiaire. Ça arrive, ce n'est pas grand-chose, donc on ne lui en veut pas », a dédramatisé la jeune recrue, qui sait que Lopes est à lui seul une institution à l’OL, tant il est rare de voir un ancien fervent supporter devenir l’un des cadres d’un club aussi prestigieux.

Lopes doit compenser sa taille...

Anthony Lopes doit désormais faire face à la tempête médiatique, qui malgré des dernières saisons plus calmes, fait de lui le boucher de la Ligue 1 pour ses sorties très mal maitrisées, et donc dangereuses. A l’OL, la résistance s’organise. Peter Bosz avait souhaité esquiver à sa manière la question, parlant d’un mauvais alignement défensif amenant cette situation qui aurait du être évitée. Au sein du club, la parole a été prise dans les colonnes de L’Equipe pour mettre fin aux attaques à l’encontre du vice-capitaine, histoire de rappeler que Lopes ne visait pas expressément ses adversaires lors de ses sorties. « Anthony est un gardien tonique et dynamique car il doit compenser une taille relativement petite pour le haut niveau. Cela rend ses interventions tranchantes et osées, mais, jusqu'à vendredi encore, dans la limite des règles du jeu. Le carton rouge est mérité, mais à aucun moment il n'a voulu blesser ou faire mal », a tenu à faire savoir le club rhodanien, qui sait que Lopes risque gros avec ce carton rouge, puisqu’une suspension de trois matchs est possible étant donnée la brutalité de l’action.