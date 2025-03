C’est chaud pour Fonseca, l’OL joue la carte du silence

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après le dérapage de Paulo Fonseca dimanche, lors du match de Ligue 1 face à Brest (2-1), l’Olympique Lyonnais a choisi sa stratégie. Hormis la sortie du directeur général Laurent Prud’homme, fier des excuses présentées par son entraîneur, le club rhodanien refuse de s’exprimer. Une manière de faire descendre la température.

Paulo Fonseca a choqué, et pas seulement au bord du terrain dimanche. Après le front contre front avec Benoît Millot, arbitre du match face à Brest, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais aurait dû présenter ses meilleures excuses afin d’éviter le pire. Mais le Portugais a privilégié la sobriété. « Je veux seulement dire que je m'excuse pour ce geste, a réagi le technicien sur DAZN. Je ne devrais pas faire cela mais le football... Peut-être qu'il fait qu'on a parfois des gestes qui ne sont pas corrects. »

😳 | Paulo Fonseca sort de ses gonds après avoir reçu un carton rouge ! #OLSB29 pic.twitter.com/ufAqTAv8K5 — DAZN France (@DAZN_FR) March 2, 2025

On ne s’attendait pas à des explications aussi brèves, et encore moins aux félicitations de son directeur général Laurent Prud’homme, fier du petit discours de Paulo Fonseca. « C’est lui qui a insisté pour venir s’excuser et je pense que c’est important, a souligné le dirigeant au micro du diffuseur. Il a expliqué que c'était un coup de sang. On connaît le contexte du corps arbitral et on a voulu tout de suite apaiser les choses. Ce n’est pas l’image de l’OL, je ne suis pas fier de ce qu’il a fait, mais je suis fier de sa réaction, de ce calme, et une fois de plus, on s’excuse auprès de l’arbitre. »

L'OL n'en parle plus

A l’image de l’Olympique de Marseille, qui a largement laissé filtrer ses regrets quant aux accusations de corruption lancées par son président Pablo Longoria, le club rhodanien aurait pu multiplier les sorties médiatiques. Mais ce n’est pas du tout la stratégie choisie. Contacté par Le Parisien, l’actuel sixième de Ligue 1 a décidé de ne plus s’exprimer sur le sujet. Manifestement, l’Olympique Lyonnais joue maintenant la carte du silence en espérant que la pression descende avant le passage de son coach devant la commission de discipline. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée compte tenu de la maladresse de Laurent Prud'homme.