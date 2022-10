Bruno Guimaraes à Lyon, c'était insupportable financièrement

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Parti de l'Olympique Lyonnais pour un peu plus de 42 millions d'euros lors du mercato d'hiver, Bruno Guimaraes rend fou de bonheur les supporters de Newcastle. Et le club de Premier League va tout casser pour le prolonger.

Le 30 janvier dernier, c’est la mort dans l’âme que les fans de l’Olympique Lyonnais apprenaient que Bruno Guimaraes quittait leur club pour rejoindre Newcastle à l’époque au fond du trou en Premier League, mais doté d’une puissance financière sans limite. Après avoir tenté de tenir tant qu’il pouvait face à l’assaut des Magpies, Jean-Michel Aulas avait finalement cédé le joueur arrivé à l’OL en 2020 grâce à Juninho, Lyon empochant 42 millions d’euros dans cette opération. Et c’est peu dire que l’international brésilien de 24 ans ne doit pas regretter ce transfert, même si sportivement Newcastle n’est toujours pas redevenu une superpuissance du championnat anglais. Car déjà il avait vu son salaire passer à un peu plus de 6,5 millions d’euros par saison, jusqu’en 2026. Mais ce dimanche la presse anglaise annonce que les dirigeants des Magpies ont fait une offre de prolongation colossale à Bruno Guimaraes.

Bruno Guimaraes va faire fortune en Premier League

Good Sunday Newcastle fans 3️⃣9️⃣🖤🤍 pic.twitter.com/8dN46JwvBd — Bruno Guimarães (@brunoog97) October 9, 2022

Loin des possibilités d’un club comme l’Olympique Lyonnais, et même si la livre sterling a chuté ces derniers mois, Newcastle a transmis aux agents de Bruno Guimaraes une proposition de prolongation de deux saisons supplémentaires. Et pour obtenir la signature du joueur brésilien, l’actuel sixième de Premier League offre un salaire de 12 millions d’euros par an, soit presque le double de ce qu’il gagne actuellement. Un salaire qu’à part le PSG, aucun club français n’est en mesure de payer à un joueur et qui pourrait faire de l'ancien Lyonnais le joueur le mieux rémunéré de l'histoire de Newcastle. Jean-Michel Aulas avait raison lorsqu'il avait confié qu'il y avait des offres impossibles à refuser concernant Bruno Guimaraes.