Botafogo nomme son entraineur, ça fait sourire à Lyon

John Textor a nommé Paulo Fonseca avec l’espoir de gagner en stabilité à l’OL, ce qui n’est pas le cas à Botafogo, où il a rappelé Claudio Caçapa pour coacher l’équipe brésilienne dans l’attente d’un nouvel entraîneur.

Intérimaire à la tête de Botafogo à l’été 2023 (quatre victoires en quatre matchs), Claudio Caçapa est de retour au sein du club brésilien. Dans un communiqué officiel, le club de Rio détenu par John Textor a confirmé le retour au club de l’ancien Lyonnais en tant que coach intérimaire. « Claudio Caçapa est le nouvel entraîneur adjoint permanent de Botafogo. Fort d’un récent passage reconnu chez Glorioso, la première mission de Caçapa sera le commandement technique intérimaire de l‘équipe jusqu’à l’arrivée du nouvel entraîneur » a publié le club de Botafogo.

