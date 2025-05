Botafogo et l'OL dans le coup pour un tour de magie à la Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En proie à de très grandes difficultés financières, l'Olympique Lyonnais va pouvoir compter sur la vente de plusieurs de ses joueurs pour renflouer les caisses. Thiago Almada ne fera pas exception, alors même qu'il n'appartient pas aux Gones.

La réalité économique de l'Olympique Lyonnais a de quoi faire peur. Comme le rappelait l'ancien homme fort des Gones, Jean-Michel Aulas, le club rhodanien est surendetté et n'a plus autant de facilités à faire valoir ses actifs qu'avant. Lors de son audience avec la DNCG l'été dernier, John Textor s'était vu notifier une rétrogradation administrative de son club en Ligue 2. Ses promesses pour contrer cela ? La vente de ses parts à Crystal Palace et une entrée d'Eagle à la bourse de New York. Au final, rien de tout cela n'a eu lieu et les craintes de voir l'OL se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine sont vives. Pour renflouer les caisses lyonnaises, l'homme d'affaires américain va donc devoir trouver des astuces, comme en vendant Thiago Almada alors qu'il n'appartient même pas au club.

Thiago Almada, de l'argent nécessaire... pour l'OL

L'OL interdit de recrutement, Textor saute de joie https://t.co/f4OZ22Wp0h — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2025

Sauf miracle, Thiago Almada ne pourra pas rester à l'Olympique Lyonnais en fin de saison, alors qu'il disposait d'une option d'achat de 27 millions d'euros. A la place, John Textor compte le vendre depuis Botafogo pour mettre cet argent dans les caisses du club lyonnais. Selon Ekrem Konur, plusieurs clubs sont à l'affût de sa situation, comme Villarreal, le Real Betis, Atlanta United et d'autres franchises de MLS. Face à cet intérêt croissant et compte tenu de l'âge, du potentiel et du talent de l'Argentin, Botafogo espère en tirer au moins 35 millions d'euros.

Une somme colossale qui ferait un bien fou à l'Olympique Lyonnais dans sa quête de stabilité financière. Sachant que le club accuse d'une dette de plus 500 millions d'euros avec une perte de 117 millions d'euros sur le deuxième semestre 2024, il en faudra bien plus pour rassurer les supporters lyonnais.