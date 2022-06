Blessé et opéré au Brésil, Paqueta fait peur à l'OL

Dans : OL.

Par Sébastien Veyrier

En vacances au Brésil, Lucas Paqueta a connu une mésaventure qui le classe directement dans le top des blessures les plus ridicules pour un footballeur !

On connaissait la blessure de Yoann Gourcuff en promenant son chien ou encore le lumbago de Lionel Letizi en ramassant une lettre tombée au Scrabble, laissez-nous vous raconter l’accident de cerf-volant de Lucas Paqueta ! Le milieu offensif de l’OL a en effet dû se faire opérer au Brésil après s’être coupé le pouce !

« Lève le pouce et coupe-le »

Relembrar brincadeiras de criança também tem suas consequencias. Fui soltar pipa hoje e cortei o dedo. Tá tudo bem, mas pra evitar qualquer problema de movimentação no futuro, amanhã farei uma pequena cirurgia. Mas tá tudo bem. Bota no alto e me corta 😂🪁 pic.twitter.com/mfnwfP5chP — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) June 23, 2022

C’est via un message posté sur Twitter que Lucas Paqueta a tenu à raconter sa petite mésaventure. Profitant d’un repos bien mérité au Brésil après une saison harassante pour lui, le milieu brésilien s’est adonné à une petite séance de cerf-volant. Sans donner plus de détails sur la manière dont l’accident s’est déroulé, le Brésilien a publié : « Se souvenir que les jeux d’enfants ont aussi des conséquences. Je suis allé faire du cerf-volant et je me suis coupé le doigt. Tout va bien ». Un message accompagné d’une photo sur laquelle on le voit la main bandée, mais tout sourire.

Cet accident bête n’est pas si anodin pour Lucas Paqueta qui précise que la coupure va tout de même nécessiter une petite intervention chirurgicale afin d’éviter les complications. Le Brésilien n’a pas hésité à ironiser sur sa situation : « tout va bien. Lève le pouce en l’air et coupe-le. » Alors que la reprise se profile à l’Olympique Lyonnais, l’avenir de Lucas Paqueta est incertain. Plusieurs clubs se sont positionnés, notamment en Premier League. Tottenham, Newcastle et Arsenal pourraient offrir les 50 millions d’euros réclamés par l’OL. En attendant, le Brésilien a le temps de se remettre de sa petite blessure. Il faut de toute façon lui dire que le fait de joueur avec un bandage à la main est déjà copyrighté par Karim Benzema !