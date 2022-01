Aulas va devenir fou, l’OL perd plusieurs millions d’euros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Au lancement du mercato, l’Olympique Lyonnais espère et a surtout besoin de se renforcer afin de redresser la barre en championnat et de compenser les départs à la Coupe d’Afrique des Nations.

Une mission délicate sachant que l’objectif prioritaire, l’Iranien Sardar Azmoun, a fait l’objet d’une offre jugée solide de 4 millions d’euros, sans même que son club, le Zénith Saint-Pétersbourg, ne daigne y répondre. D’autres pistes sont à l’étude, notamment les recrutements de Ianis Hagi, Rodrigo Bentancur ou Abdul Mumin mais cela n’avance pas beaucoup en ces premiers jours.

Les grosses affiches passent à la trappe

Cela recule même puisque l’OL a appris ces derniers jours une très mauvaise nouvelle avec la mise en place de jauges. Le gouvernement a tout juste repoussé ce lundi l’idée d’autoriser un plus grand nombre de spectateurs en remplissant les stades au pourcentage, et c’est donc une nouvelle douche froide pour l’OL. La pandémie version première vague avait déjà coûté des dizaines de millions d’euros de manque à gagner pour l’ensemble des clubs français, mais, en espérant que cette vague de cas positifs dans l’hexagone s’arrête le plus tôt possible, elle tombe tout de même très mal pour Jean-Michel Aulas.

« Le système des jauges personnalisées est trop compliqué à mettre en place. »

C’est sûr, 30 % de public dans les stades de plus 15 000 places, c’est injouable. — vincent duluc (@vincentduluc) January 4, 2022

Ce sont en effet deux matchs contre le Paris SG et l’ASSE, les deux plus belles affiches de la saison, qui se joueront à huis clos ou devant un public plus que clairsemé. Cela avait déjà été le cas contre Reims, début décembre, et ce sera bien évidemment le cas pour le match à rejouer contre l’OM prochainement. La billetterie tourne donc toujours au ralenti pour l’OL, qui depuis deux ans ne peut plus compter sur les recettes de son stade pour faire gonfler son chiffre d’affaire. Une mauvaise nouvelle comptable, mais qui pourrait aussi se traduire sportivement par des difficultés à faire venir des joueurs en ce mois de janvier.