Aulas pleurniche, W9 lui rappelle une dure réalité

Par Mehdi Lunay

Le président de l'OL s'était indigné du fait que le match de son équipe en ligue Europa n'avait pas été choisi pour une diffusion en clair au profit de l'OM. Le directeur des programmes de W9 lui a répondu.

Deux clubs français jouent encore en coupe d'Europe ce jeudi, l'OL et l'OM. Malheureusement, les deux équipes voient leur match respectif contre West Ham et le PAOK être programmé à la même heure. Un seul match en clair sera proposé aux téléspectateurs de W9 et c'est celui de l'OM qui a été choisi au grand dam des supporters lyonnais mais aussi de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais s'est indigné sur Twitter d'une telle décision, estimant qu'un match de Ligue Europa face au sixième de Premier League devait primer sur un quart de finale de Ligue Europa conférence face au second club grec.

West Ham OL ne sera pas diffusé en clair ou à prix accessible.. cela risque de profiter au piratage ! Pour que notre foot français rayonne, une solution aurait pu être de diffuser les 2 matchs du soir en multiplex et laisser d'autres acteurs les proposer à l’unité ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 6, 2022

Aulas est furieux mais W9 justifie son choix

Démagogie du président lyonnais ou réel ras-le-bol d'un délit de sale gueule envers son club, en tout cas le choix de la chaîne du groupe M6 peut interroger au vu des deux affiches proposées. Toutefois, du côté de la chaîne on justifie pleinement ce choix. Frédéric de Vincelles, directeur général des programmes du groupe M6, a tenu à justifier le choix de la chaîne et à répondre au président lyonnais au micro de RMC Sport ce mercredi soir.

« On regarde évidemment l’horaire et on privilégie les matchs en prime time. Ensuite, on privilégie en général les matchs à domicile et c’est le cas ce jeudi soir pour l’OM avec un match qui se joue au Vélodrome. En général, on fait de bonnes audiences avec Marseille mais on fait aussi de bonnes audiences avec Lyon qui est un grand club, un club apprécié dans le monde du football français. Oui, traditionnellement, on voit qu’il y a peut-être une petite prime aux performances de l’OM », a t-il confié. Des propos clairs qui ne vont pas totalement convaincre le président lyonnais, lequel se consolera peut-être avec l'espoir de voir l'OL diffusé pour le match retour jeudi prochain.