Aulas maire de Lyon, le doute l'habite

Dans un entretien accordé au Figaro, Jean-Michel Aulas a avoué ce week-end qu'il était tenté de présenter sa candidature à la mairie de Lyon. Mais comme toujours avec l'ancien patron de l'OL, il faut prendre des précautions.

Eloigné des projecteurs depuis qu'il a vendu l'Olympique Lyonnais à John Textor, Jean-Michel Aulas a gardé des fonctions dans le football, puisqu'il dirige la ligue féminine. Mais à un an des élections municipales, JMA estime qu'à 75 ans il peut apporter beaucoup à sa ville de coeur, et il a confié dans Le Figaro qu'il réfléchissait à se présenter pour devenir maire. « Je suis Lyonnais d’origine, j’ai fait mes études à Lyon, j’ai créé mes premières entreprises ici, comment voulez-vous que je ferme la porte à Lyon ? », a répondu l'ancien homme fort de l'OL. Une annonce qui a du sens puisque Jean-Michel Aulas n'a jamais caché qu'il n'était pas du tout fan de Grégory Doucet, l'actuel maire de la capitale des Gaules. Cependant, à en croire BFM, la candidature d'Aulas pourrait n'être qu'un coup de bluff.

Edward Jay révèle que si Jean-Michel Aulas a fait cette annonce fracassante, il n'aurait pas du tout la même version en privé. « Coopté par Bernard Tapie à la fin des années 90, il a observé de près la complexité d’endosser les deux rôles. Sans oublier ses proches, qui ne seraient pas forcément en première ligne pour le soutenir, lui qui a de nouveau un rôle central dans la vie locale et sociale avec la mise en orbite de son Arena, qu’il a fait construire en tant que président de l’OL et racheté une fois déchu. Il se murmure qu’Aulas a promis à ses proches de ne pas se lancer... », explique le journaliste lyonnais, qui précise cependant qu'il faudra attendre cet automne pour en savoir plus sur les réelles intentions de Jean-Michel Aulas. D'ici là, JMA veut tout faire pour aider la LFP à se sortir de l'épineux dossier des droits TV, ce qui n'est pas gagné non plus.