OL ‍: Aulas, son prochain grand projet est XXL

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Président de l’Olympique Lyonnais pendant plus de 30 ans, Jean-Michel Aulas a désormais une ambition nouvelle, celle de briguer la mairie de Lyon lors des prochaines élections municipales en 2026.

Ces derniers temps, Jean-Michel Aulas commente plus l'actualité politique autour de la ville de Lyon que celle de l’Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux. S’il suit toujours autant le club qu’il a présidé avec brio entre 1987 et 2023 jusqu’au rachat de John Textor, JMA a de nouvelles ambitions. À 75 ans, Aulas a encore faim, et dans ses derniers tweets, il n’a pas hésité à tacler l’actuel maire de Lyon, Gregory Doucet. Que ce soit à propos des embouteillages, des travaux pour défavoriser les voitures en ville ou de l'insécurité, Aulas est sur tous les fronts depuis le début de l’année 2025. Et cela est tout sauf un hasard. Puisque celui qui a fait construire le Groupama Stadium a annoncé être en réflexion par rapport à une potentielle candidature aux élections municipales de Lyon en mars 2026.

« L’univers des possibles s’ouvre à moi »

« Je serai toujours un amoureux de Lyon, il faut que cette ville reste la plus belle du monde. Une candidature pour la mairie de Lyon en 2026 ? J’y réfléchis, bien sûr. Les sollicitations, à ma grande surprise, sont très nombreuses, et viennent de toutes parts, des commerçants aux politiques, en passant par les entrepreneurs, les jeunes. J’aurais pu quitter Lyon pour tout un tas de raisons, et notamment économiques, pourtant je ne l’ai jamais fait. Je suis Lyonnais d’origine, j’ai fait mes études à Lyon, j’ai créé mes premières entreprises ici, comment voulez-vous que je ferme la porte à Lyon ? Aujourd’hui, l’univers des possibles s’ouvre à moi : directement ou indirectement, du simple coup de main aux conseils très concrets, nous verrons bien », a lancé l’ancien président de l’OL sur Le Figaro. Une annonce qui fait grand bruit, puisqu’avec la notoriété qu’il s’est construit à Lyon au fil des années, Aulas a clairement les armes pour se lancer dans une carrière politique dans la troisième ville de France.