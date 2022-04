Aulas est partout, accord entre l'OL et Tolisso ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jean-Michel Aulas, qui gère déjà le dossier Alexandre Lacazette, est également en discussions avancées pour faire revenir Corentin Tolisso à l’OL.

Après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre Bordeaux il y a une semaine, Jean-Michel Aulas a promis un mercato de feu dans le Rhône cet été. Le patron de l’OL aimerait faire revenir certains joueurs ayant brillé à Lyon lors de la dernière décennie. Le nom qui revient en boucle est bien sûr celui d’Alexandre Lacazette, en fin de contrat à la fin de la saison avec Arsenal. Ces derniers jours, Samuel Umtiti a également été évoqué du côté de l’Olympique Lyonnais mais selon les informations de Todo Fichajes, c’est le dossier de Corentin Tolisso qui a aussi bien avancé. Jean-Michel Aulas, qui s’occupe personnellement du cas du milieu de terrain du Bayern Munich, aurait d’ores et déjà conclu un accord avec le champion du monde 2018, dont le contrat en Bavière arrive à expiration dans deux mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Corentin (@corentintolisso)

Accord entre Tolisso et Aulas ?

Le média espagnol croit savoir que Corentin Tolisso est très courtisé en dépit de ses blessures à répétition. En effet, des clubs italiens, espagnols et anglais sont venus aux renseignements pour tenter de le recruter. Mais selon Todo Fichajes, c’est bel et bien l’Olympique Lyonnais qui tient la corde pour s’offrir les services de Corentin Tolisso à la fin de la saison. Le dossier serait très bien avancé puisque Jean-Michel Aulas aurait purement et simplement « bouclé » l’affaire selon le média. Les supporters de l’OL attendront logiquement la confirmation d’un média français avant de se réjouir mais cela commence à sentir bon pour Lyon alors qu’il y a quelques jours, c’est un rapprochement entre Jean-Michel Aulas et Alexandre Lacazette qui était évoqué par ce même média espagnol. Cinq ans après le départ des deux joueurs formés à Lyon, le club rhodanien rêve les yeux ouverts de faire revenir Lacazette et Tolisso. Un double objectif qui obsède Jean-Michel Aulas.