Aulas déclare un joueur de l'OL intransférable

Jean-Michel Aulas a décidé de se mettre en avant sur la situation de l'Olympique Lyonnais, et il donne même quelques directives sur le mercato du club rhodanien pour cet été.

Vice-président de la FFF, futur candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas ne s’arrête jamais à 76 ans. L’homme d’affaire assure s’être grandement impliqué pour permettre à l’OL, dont il a été le président pendant plus de trois décennies, de passer victorieusement la DNCG. Le dirigeant rhodanien a activé ses contacts, suivi le dossier de près, conseiller les financiers lyonnais, même si ce rôle peut surprendra sachant que la DNCG dépend de la FFF, dont il fait partie. Maintenant que Lyon a sauvé sa place dans l’élite, Jean-Michel Aulas enchaine avec une projection sur le futur mercato de l’OL. Tout le monde le sait, le club va devoir se serrer la ceinture, et certains gros salaires sont ciblés. Mais pas touche à Corentin Tolisso, le dernier membre du gang des Lyonnais et qui sort d’une saison très convaincante. Pour JMA, le milieu de terrain doit être le patron du nouvel OL, porté par ses jeunes du centre de formation même si cela pousse beaucoup moins qu’il y a quelques années derrière.

Tolisso intouchable, c'est le patron

« Il n’y a pas à être inquiet. L’équipe peut-être compétitive. Il serait bon de garder Corentin Tolisso, quelques cadres et de se servir des jeunes. À 15 millions par saison dans l’Académie, l’OL remontera rapidement. Ça me rappelle ce que l’on a fait il y a trente ans mais je crois que le moment est propice. Hormis le PSG, pratiquement tous les clubs français ont des soucis financiers, donc ça s’équilibre », a livré l’ancien boss de l’OL, qui sait qu’en dehors de l’ogre parisien, des clubs comme Lille, Lens ou Rennes ne flambent pas forcément sur le mercato cet été. Du moins pour le moment. Mais Lyon se prépare surtout à perdre de nombreux joueurs à forte valeur marchande, sans garantie de pouvoir les remplacer. Néanmoins, le message est passé, et Aulas aimerait bien que, malgré l’entreprise de démolition de John Textor, le centre de formation soit de nouveau au coeur des préoccupations à l’OL.