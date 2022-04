Aucun pardon possible pour l'OL, Lopes prévient déjà

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Anthony Lopes sera de retour dimanche soir, juste à temps pour le choc face à l'OM. Si l'OL rêve de s'offrir l'Olympico au Vélodrome, le gardien portugais juge toutefois que cela ne sauvera pas la saison de son club.

Opposition sportive et extra-sportive intense depuis 15 ans, l'Olympico est devenu une affiche presque aussi importante qu'un classico PSG-OM. L'OL et l'OM ont des profils proche qui rendent cette confrontation toujours très attendue par les amateurs de football. L'importance de ce match dépasse maintenant le simple contexte au classement. Ce dimanche, d'ailleurs, il ne sera pas question de chambouler le classement d'un club vis-à-vis d'un autre. Deuxième l'OM possède 13 points de plus que l'OL huitième. Avec très peu de chances d'être européen la saison prochaine, les Lyonnais devront trouver une motivation autre pour venir jouer un vilain tour aux Marseillais.

Dimanche n'y changera rien, la saison de l'OL est ratée

Ainsi, une possible victoire de l'OL dimanche pourrait donner du baume au cœur à de nombreux supporters lyonnais. Mais, Anthony Lopes n'est pas trop de cet avis. Pour le capitaine des Gones qui devrait faire son retour dimanche soir, une victoire face à l'OM ne changera rien à la conclusion de cette saison bien décevante pour son club.

« Peu importe la formation face à nous, il faudra l'emporter. La saison est moyenne moins, mais elle ne sera pas sauvée si on gagne à Marseille. On est l'OL, on a des ambitions élevées. Personne ne dira que l'exercice est meilleur si on gagne dimanche », a t-il indiqué vendredi en conférence de presse d'avant-match. Cependant, professionnel dans son métier et amoureux de l'OL, il ne faudra pas compter sur Anthony Lopes pour faire des cadeaux à l'OM. Surtout que reste dans les mémoires le match aller, son scénario et ses polémiques, qui ont influé négativement sur la saison lyonnaise.