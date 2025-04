ASSE-OL ‍: Sa grande peur et son combat, Tolisso se confie

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Une semaine plus tôt, Corentin Tolisso sortait blessé du derby perdu contre l'ASSE. La victoire et son but contre Rennes lui ont permis de remonter dans le train de l'OL très rapidement.

Durement touché dans le derby face à Saint-Etienne, Corentin Tolisso est sorti sur civière après une grosse semelle de Lucas Stassin, qui a miraculeusement évité le carton rouge sur cette action grâce à une intervention très contestée de la VAR. Mais l’autre miracle, c’était de voir que le milieu de terrain lyonnais n’a pas été gravement blessé, et a même pu reprendre l’entrainement le vendredi, pour figurer dans le groupe, et être titulaire samedi face à Rennes. Un match solide de la part du champion du monde 2018, qui montre une nouvelle fois qu’il est probablement l’homme de la saison à l’OL.

Son rétablissement a beau avoir fait hurler les supporters stéphanois, qui ont estimé que Corentin Tolisso en avait rajouté à Geoffroy-Guichard dimanche dernier, le principal intéressé a commenté ces derniers évènements avec une décontraction rendue possible par la large victoire face à Rennes. Comment a-t-il réussi à digérer ce gros coup subi et enchainer en étant titulaire le match suivant ?

Un bon strap' et ça passe

« Personnellement, ça a été un début de semaine très, très compliqué. La fin de semaine dernière a été assez difficile aussi, avec beaucoup de peur, notamment sur l'image à Saint-Étienne. Sur l'action, j'ai senti mon genou tourner et j'ai directement imaginé le pire. Ensuite, le début de semaine a été rassurant : on a fait une IRM, elle était plutôt bonne, donc j'étais très content, très libéré. Avec mon passé, tout ce que j'ai vécu, j'avais vraiment peur de retomber là-dedans et je ne voulais vraiment pas. Toute la semaine, je me suis entraîné en salle, puis je suis allé dehors. Il fallait être costaud mentalement. Au final, j'ai fait confiance au doc, le coach m'a fait confiance aussi, et ça m'a fait du bien. Je me suis dit : on y va. On a mis un bon strap et ça a tenu, tant mieux », a expliqué l’expérimenté milieu de terrain, qui a eu son lot de pépins physiques par le passé, et savoure le fait de pouvoir terminer à pleine puissance cette belle saison pour lui, et peut-être pour l’OL.