Arsenal pète un plomb et débarque à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Arsenal est déchainé dans ce mercato, et l'OL pourrait bien en faire les frais avec le départ de Malick Fofana pour rejoindre la dream team que les Gunners sont en train de construire.

Avec la signature de Eberechi Eze, qui sera effective en fin de semaine après la visite médicale planifiée vendredi, Arsenal a passé le cap des 300 millions d’euros dépensés. Et cela sans faire aucune vente majeure pour compenser. Les Gunners ont les poches pleines et de très grandes ambitions pour la saison à venir. Après avoir atteint la demi-finale de la Ligue des Champions et avoir donné du fil à retorde à Liverpool dans la lutte pour le titre, le club londonien vise encore plus haut, pour se défaire de son image de loser éternellement en quête d’un titre majeur. Et malgré ce recrutement exceptionnel, notamment en attaque, Arsenal n’a pas l’intention de s’arrêter là.

40 ME pour Fofana

Le média britannique Caughtoffside confirme les informations de L’Equipe sur l’intérêt du club londonien pour Malick Fofana. Et cela malgré l’arrivée d’Eze, et la présence de nombreux joueurs offensifs comme Gyokeres, Martinelli, Saka, Havertz, Madueke, Nelson et Gabriel Jesus. L’idée sera peut-être de se séparer d’un joueur dans ce secteur de jeu, mais cela n’empêche pas Arsenal de tenter sa chance en approchant l’OL avec une offre aux alentours de 40 millions d’euros pour son ailier belge. Un vrai danger pour Lyon, qui risque de dire oui à une grosse vente pour équilibrer ses comptes, quitte à perdre son joueur à plus forte valeur marchande de l’effectif. Et surtout un joueur qui est destiné à réaliser une saison pleine avec Lyon.

Mais entre une volonté de vendre pour faire entrer de l’argent dans les caisses, et l’énorme ambition d’Arsenal pour s’offrir une attaque de luxe avec tous les postes doublés par des joueurs de premier choix, le transfert tant craint par les supporters lyonnais risque bien d’arriver si les Gunners confirment leur appétit.