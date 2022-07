Après Lepenant, l'OL va chercher un défenseur à Caen

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les premiers matches de préparation de l'OL ont montré la nécessité de se renforcer encore derrière. Les Lyonnais vont pouvoir compter sur leurs réseaux et sur ceux d'Alain Cavéglia à Caen pour viser Ali Abdi.

Si le début de mercato estival semble idyllique pour l'OL avec les retours de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette notamment, personne n'a encore été recruté en défense. Ce secteur est pourtant l'un des points faibles d'un club qui a achevé la dernière saison de Ligue 1 à la 11e place au classement des meilleures défenses avec 51 buts encaissés. Des chiffres qui devraient prioriser l'achat de nouveaux éléments. C'est surtout le cas au poste de latéral gauche où l'OL possède un manque certain. Depuis le retour de prêt d'Emerson Palmieri à Chelsea, le poste est vacant à l'exception du travailleur brésilien Henrique. Les Lyonnais ont enchainé les échecs de recrutement depuis, ratant Tyrell Malacia parti à Manchester United puis Nicolas Tagliafico.

Duel OL-LOSC pour Ali Abdi

Il faut donc s'orienter vers d'autres solutions, si possibles peu coûteuses. Et, c'est peut-être encore la filière caennaise qui va venir au secours de l'OL et de son recruteur Alain Caveglia. L'ancien directeur sportif de Malherbe avait fait sensation en recrutant le jeune Johann Lepenant en milieu de terrain. Le voici cette fois-ci sur les rangs pour Ali Abdi. L'arrière gauche tunisien a été très performant du côté du club normand en Ligue 2 mais il rêve maintenant de découvrir l'étage au-dessus et la Ligue 1.

🔴 L’Olympique Lyonnais et le LOSC sont en discussions avec Caen pour recruter Ali Abdi ! 🇹🇳



Cela tombe bien car le joueur de 28 ans, passé aussi par le Paris FC, a ses prétendants dans l'élite. L'OL, comme annoncé par le journal Ouest-France, mais aussi le LOSC sont les deux candidats les plus renommés. Deux équipes suffisamment armées sur le plan financier pour faire céder le SM Caen ainsi que le joueur. Reste à savoir vers quelle formation ira son choix et c'est peut-être bien là que le rôle d'Alain Caveglia sera déterminant comme ce fut le cas précédemment avec Lepenant.