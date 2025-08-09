Après l’OL, Textor met Botafogo en crise

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Pointé du doigt pour sa gestion à l’Olympique Lyonnais, John Textor devra également se justifier sur les comptes de Botafogo. Le rapport financier de son club brésilien fait apparaître une situation de crise à redresser de toute urgence.

John Textor enrichit encore un peu plus son palmarès… Après ses exploits du côté de l’Olympique Lyonnais, l’Américain semble bien parti pour récidiver au Brésil. C’est effectivement la tendance indiquée par le rapport financier de Botafogo pour l’année 2024. Un document dont la publication avait encore été repoussée pour permettre au club brésilien de se justifier.

La SAF (Sociedade Anônima do Futebo) de la formation basée à Rio souhaitait prendre le temps de montrer à quel point John Textor a tout fait pour sauver les Gones d’une relégation en Ligue 2. Des joueurs auraient été transférés avant d’être récupérés en dessous de leur valeur. Des opérations qui auraient plombé les comptes de Botafogo. D’après cette version, l’Olympique Lyonnais serait donc redevable, ce qui explique les 65 millions d’euros réclamés au club rhodanien. Botafogo aurait bien besoin d’un tel versement compte tenu des réponses apportées par ce rapport financier.

35 ME ont disparu

Selon le cabinet d’audit BDO, la situation est jugée « critique », à tel point que l’écurie de John Textor a besoin d’un « plan de redressement indispensable ». Les recettes multipliées par deux grâce aux succès obtenus sur le terrain n’ont pas suffi pour éviter un bilan finalement négatif. Il faut dire que le rapport contient aussi des zones d’ombre comme l’acquisition de deux joueurs par l’Olympique Lyonnais pour 56,4 millions d’euros, alors que le pensionnaire de Ligue 1 avait annoncé un paiement de 91,7 millions d’euros pour les droits économiques de trois éléments, à savoir Luiz Henrique, Thiago Almada et Igor Jesus. Reste à savoir où sont passés les 35 millions d’euros manquants.