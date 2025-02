Antoine Griezmann flingue le mercato de l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ d’Alexandre Lacazette en fin de saison, l’OL a coché le nom de Jean-Philippe Mateta. Mais le buteur de Crystal Palace est très courtisé en Europe.

Homme fort de l’Equipe de France aux Jeux Olympiques l’été dernier, Jean-Philipe Mateta continue de performer en Premier League avec Crystal Palace. Auteur de 10 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison sous les couleurs des Eagles, l’attaquant né à Sevran sera l’un des buteurs très courtisés du prochain mercato. Et pour cause, Mateta n’aura plus qu’un an de contrat à Crystal Palace, une situation délicate à gérer pour le club londonien qui pourrait être à l’écoute des offres pour son finisseur de 27 ans. L’OL a d’ores et déjà manifesté son intérêt, les Gones étant à la recherche d’un buteur pour compenser le départ à venir du capitaine Alexandre Lacazette.

L'Atletico cible Mateta pour remplacer Griezmann

Mais selon les informations du site Todo Fichajes, le club rhodanien ne sera pas le seul sur les rangs. La concurrence risque de faire rage dans ce dossier puisque le média espagnol nous apprend que l’Atlético de Madrid est également très intéressé par le profil tout en puissance de Jean-Philippe Mateta. Les Colchoneros s’apprêtent à perdre Antoine Griezmann, en fin de contrat en juin 2026 et dont l’avenir pourrait s’écrire loin de l’Europe dès cet été.

Boom Boom Boom Boom, Mateta's in the Eco-Power Stadium.#EmiratesFACup pic.twitter.com/ukNN3je3nP — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2025

Pour le remplacer, l’Atletico pourrait miser sur un joueur dont le profil n’a rien à voir avec le meilleur passeur de l’histoire des Bleus en misant sur Mateta et en reculant Julian Alvarez au poste actuel de Griezmann en meneur de jeu. Diego Simeone apprécie le profil très puissant de Mateta, qui n’est pas sans lui rappeler celui de Diego Costa à sa grande époque. Nos confrères espagnols indiquent que le Bayer Leverkusen est également à l’affût en cas de départ de Victor Boniface, lequel a failli partir à Al-Nassr cet hiver avant de finalement faire demi-tour au dernier moment. L’OL aura donc fort à faire pour rafler la mise dans le dossier Jean-Philippe Mateta, dont on ignore ce qu’il pense d’un potentiel retour dans la capitale des Gaules après son passage éclair à Lyon de 2017 à 2018.