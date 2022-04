Anthony Lopes, une vraie bonne nouvelle pour Lyon !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure dimanche lors du match nul de l'Olympique Lyonnais à Strasbourg, Anthony Lopes était incertain pour la réception de West Ham jeudi soir en Europa League. Le gardien de but de l'OL est un cadre de Peter Bosz et il compte sur lui.

Constant depuis le début de la saison, et c’est d’ailleurs l’un des rares dans l’effectif lyonnais, Anthony Lopes est l’un des atouts majeurs de l’OL dans la quête d’une victoire finale en Europa League. Mais avant même de penser à la suite de cette C3, l’état physique du gardien de but inquiète, car dimanche Lopes a été contraint de céder sa place en plein match en raison d’un souci à la cuisse, consécutive à une béquille. Voir le portier de 31 ans quitter le terrain de la Meinau soutenu par deux membres du staff lyonnais avait de quoi inquiéter quelques jours seulement avant le match retour contre West Ham. Cependant, après avoir craint le forfait de son gardien de but, Peter Bosz respire un peu mieux à la veille de ce rendez-vous décisif puisqu’à Londres les deux équipes se sont quittées sur un score de parité. Les nouvelles en provenance du service médical de Lyon sont positives.

Anthony Lopes a passé des examens, Lyon attendait les résultats

@OL Ce 1/4 de finale de l’Europa League doit être l’occasion d tout donner en tribune et sur le terrain! Soyons enthousiastes conquérants solidaires pour aller à nouveau dans 1 1/2 finale Européenne et dans 1 stade plein:l’OL sera comme souvent le meilleur club européen français — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 12, 2022

Hugo Guillemet estime même qu’il n’y a plus vraiment le moindre doute concernant la participation d’Anthony Lopes à ce OL-West Ham. Même si le gardien de but international portugais a toujours une douleur sur la cuisse, les examens n’ont rien montré de sérieux et le traumatisme engendré par la béquille subie contre Strasbourg s’est presque totalement résorbé. « Le gros hématome dont souffre le gardien a été bien drainé. Il peut recourir et il est plutôt de nature à serrer les dents, surtout en vue d’un match aussi capital », confirme le journaliste de L’Equipe, plus du tout inquiet sur ce sujet. Le staff médical a bien fait son travail, et c'est tout l'Olympique Lyonnais qui compte désormais sur un énorme Anthony Lopes pour faire pleurer le club anglais.