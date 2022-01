Anthony Lopes, gardien de but de Lyon à vie ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après avoir envisagé de le pousser sur le banc de Lyon, Peter Bosz sait qu'il peut compter sur un Anthony Lopes motivé comme jamais et qui pourrait rester très longtemps à Lyon.

Membre des Bad Gones lorsqu’il était jeune, Anthony Lopes a pris sa première licence à l’Olympique Lyonnais il y a bientôt 21 ans. Et depuis le natif de Givors n’a jamais porté un autre maillot que celui de l’OL. Contre le Paris Saint-Germain, et hélas devant des tribunes largement dégarnies, le portier international portugais fêtera son 401e match au plus haut niveau. Une statistique incroyable pour celui qui a bien failli être poussé sur la touche en début de saison par Peter Bosz. Dès ses premiers jours à Lyon, l’entraîneur néerlandais avait en effet demandé à Juninho de recruter André Onana afin de devenir le gardien de but numéro 1 de Lyon une fois que le joueur de l’Ajax aura terminé sa suspension pour dopage début novembre. Mais après avoir obtenu l’accord d’Onana, l’OL a traîné avec le club d’Amsterdam et finalement, le transfert ne s’est pas concrétisé. Le signal envoyé à Anthony Lopes a cependant été très fort et a visiblement remis ce dernier dans le bon sens.

Anthony Lopes joueur numéro 1 dans l'histoire de Lyon ?

Aidé par le retour de Rémy Vercoutre dans un rôle d’entraîneur des gardiens, Anthony Lopes a été clairement le meilleur joueur de l’Olympique Lyonnais durant la première partie de saison, et sans ses performances héroïques on peut se demander où en serait le club de Jean-Michel Aulas. En attendant, le portier international portugais arrive à un an et demi de la fin de son contrat avec l’OL et certaines questions peuvent se poser du côté des décideurs rhodaniens. Ce n’est pas le cas pour Lopes, puisque répondant au Parisien sur le fait qu’il revenait doucement, mais sûrement sur deux joueurs emblématiques de Lyon, à savoir Serge Chiesa (541 matchs) et Grégory Coupet (519), le gardien de but a reconnu qu’il souhaitait passer devant eux, ce qui implique un contrat long terme avec l’Olympique Lyonnais. « Je ne vous cache pas que c’est un objectif pour moi. Cela fait plus de 20 ans que je porte ces couleurs, être le numéro 1 aux nombres de matchs disputés à l’OL serait quelque chose d’incroyable et de formidable », a expliqué, dans le quotidien francilien, le gardien de 31 ans.