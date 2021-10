Anthony Lopes expulsé, Lyon refuse la polémique

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Son expulsion contre l'AS Saint-Étienne a finalement plombé Lyon dans le derby, mais du côté de l'OL on n'en veut pas à Anthony Lopes malgré ce premier rouge pris en Ligue 1.

Cette saison, Anthony Lopes avait fait taire les critiques, le gardien de but international portugais réussissant des prestations convaincantes dans les buts de l’Olympique Lyonnais, qui plus est en ne tombant pas dans la surenchère physique dont il était devenu coutumier. Ayant réussi à faire oublier la menace André Onana brandie par Peter Bosz en début de mercato, Lopes arrivait donc serein à Geoffroy-Guichard pour le derby. Et le portier lyonnais, qui sait plus que tout le monde la valeur du match face à Saint-Étienne, a bien tenu la baraque durant toute sa présence sur la pelouse stéphanoise. Mais à la 73e minute de ce choc ASSE-OL, le Lusitanien a craqué en se servant de ses mains…mais en dehors de la surface de réparation face à Denis Bouanga. Après avoir constaté la faute du gardien de but lyonnais avec la VAR, l’arbitre mettait logiquement un carton rouge à Anthony Lopes, lequel étant pour la première fois de sa carrière expulsé dans un match de Ligue 1. Une petite surprise quand on se souvient des nombreuses polémiques engendrées par Lopes et ses sorties kamizakes.

1 - Anthony Lopes a reçu le 1er carton rouge de sa carrière en Ligue 1 (289 apparitions), devenant le 1er gardien de Lyon à se faire expulser contre St Etienne dans l’élite depuis Rémy Vercoutre en septembre 2010. Touché. #ASSEOL pic.twitter.com/w8D7JnblIm — OptaJean (@OptaJean) October 3, 2021

Anthony Lopes a sauvé Lyon plus d'une fois

Conscient de sa bourde, Anthony Lopes a rapidement quitté le terrain, cédant sa place à Julian Pollersbek, sa doublure habituelle à l’Olympique Lyonnais. On connaît la suite de ce derby, et l’égalisation de l’AS Saint-Étienne à la dernière minute consécutive à un penalty accordé cette fois pour une main de Jason Denayer dans la surface. Du côté de Lyon, il n’y avait cependant aucune voix pour s’élever contre la boulette d’Anthony Lopes. « Les joueurs s’en veulent sur les mains, mais Antho nous a sauvés tellement de fois, on n’en veut à personne », concédait ainsi Maxence Caqueret, conscient qu’il était inutile de vouloir mettre sur le dos d'un seul joueur, Anthony Lopes, le scénario final de ce derby. Seul problème pour Lyon et Peter Bosz, il faudra composer sans le gardien de but portugais lors du prochain match du championnat de Ligue 1, ce sera contre l'AS Monaco. Et forcément, ça c'est plus embêtant.