Annoncé à l’OL, il n’a laissé aucune chance à Textor

Junior Kroupi, annoncé en début de semaine dans le viseur de l'OL, a finalement rejoint Bournemouth sans laisser aucun espoir à la formation lyonnaise.

Dans les derniers jours du mercato, malgré une interdiction de recrutement, l’Olympique Lyonnais a tenté quelques pistes. La presse anglaise a évoqué l’intérêt de l’OL pour Junior Kroupi, la pépite du FC Lorient qui a fait toutes ses classes en Bretagne, mais a forcément fini par trouver le club morbihanais trop petit pour lui. L’attaquant des Merlus a finalement bien trouvé un accord pour quitter le FCL à la dernière minute du mercato, mais ce n’était pas pour signer à Lyon. Même si un prêt avec option d’achat a été évoqué, le suspense a été de courte durée car le fils d’Eli Kroupi a toujours voulu rejoindre la Premier League et il a désormais accompli son rêve. Bournemouth, club partenaire de Lorient, l’a récupéré tout en le prêtant pour lui permettre de finir la saison en Bretagne. Un vrai rêve pour l’attaquant de 18 ans, qui n’a pas caché qu’il ne comptait pas aller ailleurs qu’en Angleterre dès qu’il en avait l’occasion.

We are delighted to confirm the permanent signing of FC Lorient attacker Eli Junior Kroupi 🙌



The 18-year-old French youth international will remain with the Ligue 2 club for the rest of the 2024/25 season on loan 🤝 pic.twitter.com/ypQs7mRSh4