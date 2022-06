Alexandre Lacazette revient à l’OL 

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais tient son premier gros renfort de l’été avec le retour de l’enfant du pays Alexandre Lacazette.

En fin de contrat avec Arsenal, le premier buteur de l’histoire du Groupama Stadium a accepté l’offre formulée par Jean-Michel Aulas annonce L’Equipe ce jeudi après midi. L’accord a été trouvé sur les conditions salariales de ce retour qui met tout de même les supporters de l’OL en appétit. Il faut dire que, cinq ans plus tôt, le « Général » avait quitté l’OL, son club formateur, pour 53 millions d’euros. Son aventure à Arsenal n’aura pas été totalement convaincante, malgré une embellie au début de cette dernière saison. Pas suffisant pour le faire rester, et le désir de revenir à Lyon a donc été le plus fort. S’il n’a plus disputé la Ligue des Champions ces dernières années, Lacazette ne retrouvera pas l’Europe avec le club rhodanien. Pour signer à l’OL, l’attaquant international a accepté de diviser par deux son salaire, affirme le quotidien sportif.

Pour signer à l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a donc accepté de voir son salaire passer de 10 à 5 millions d'euros par an. Une perte en partie compensée par une belle prime à la signature, même s'il est indéniable que l'attaquant a privilégié le choix du coeur et aurait pu trouver une meilleure offre ailleurs. Mais son souhait était d'aider l'OL à remonter la pente, et aussi de continuer à marquer un peu plus l'histoire de ce club, dont il est actuellement le quatrième meilleur buteur de l'histoire.