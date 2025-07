Akouokou part aussi, l'OL dévoile la vérité

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais réalise un dégraissage XXL de son effectif cet été. Lacazette, Cherki, Almada et Veretout sont déjà partis. Lucas Perri va les imiter prochainement avant peut-être Paul Akouokou.

Cet été, l'Olympique Lyonnais obéit enfin à la DNCG. Il n'a pas trop le choix puisque le gendarme financier du football français exige des rentrées d'argent et surtout une balance des transferts positive. Les dirigeants rhodaniens se sont rapidement exécutés. Après les départs déjà actés de Lacazette et Cherki, les Gones ont vendu Jordan Veretout, Adryelson et Johann Lepenant. Lucas Perri va rapidement suivre, le temps que son transfert à Leeds se conclut. De quoi mettre de l'argent frais dans les caisses du club et alléger la masse salariale.

Akouokou sur le départ, un indice évident

La tâche de l'OL n'est pas finie pour autant. Les Gones doivent libérer de la place au milieu de terrain. On pense naturellement à Nemanja Matic et à son gros salaire. Cependant, Paul Akouokou est aussi concerné. Transféré en fin de mercato estival en 2023, l'Ivoirien n'a pas convaincu dans le Rhône. Utilisé seulement 5 fois toutes compétitions confondues la saison dernière, il ne sera pas retenu cet été. Annoncé à Getafe au début de l'été, Akouokou a peut-être enfin une touche sur le marché.

Le groupe de l’OL pour le stage en Autriche :



Les 2 recrues (Kluivert, Moreira) sont bien présentes ✅



Lucas Perri (instance de départ) et Paul Akouokou (?) sont absents ❌



Achraf Laaziri et Islamdine Halifa sont quant à eux redescendus avec la réserve. pic.twitter.com/Yfvot4UaWr — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) July 25, 2025

En effet, il ne fait pas partie du groupe lyonnais convoqué pour le stage en Autriche et le match contre Hambourg samedi après-midi. Sa deuxième absence de suite après Molenbeek mercredi. Elle est inexpliquée et surtout singulière. A l'exception de Perri, Paulo Fonseca peut compter sur tous les autres joueurs lyonnais dont Malick Fofana. Un départ de Paul Akouokou serait une très bonne nouvelle pour l'OL puisqu'il gagne 700 000 euros par an pour un rendement proche du néant.