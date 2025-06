Adryelson à l’OL, Textor croit à un miracle génial

Dans : OL.

Peu convaincant pendant son prêt à Anderlecht, Adryelson ne restera pas en Belgique la saison prochaine. Les Mauves ont décidé de ne pas lever l’option d’achat pour le défenseur central qui pourrait retrouver l’Olympique Lyonnais à la reprise. Sauf si son nouveau prétendant parvient à boucler son arrivée rapidement.

Quel avenir pour Adryelson ? La question se pose à chaque mercato. Arrivé à Lyon en janvier 2024, dans le cadre d’un transfert à 3,58 millions d’euros, le défenseur central n’a jamais gagné les faveurs de l’ancien coach Pierre Sage. Le Brésilien avait dû accepter de repartir en prêt à Botafogo en septembre dernier pour terminer la saison locale jusqu’en décembre. Sa réintégration dans le groupe des Gones n’était toujours pas d’actualité, d’où son nouveau prêt conclu en janvier, cette fois du côté d’Anderlecht.

Le club belge avait la possibilité de conclure son transfert définitif puisqu’une option d’achat à 6 millions d’euros, plus 10% sur une éventuelle plus-value, était incluse dans le deal. Mais en Belgique, Adryelson ne s’est pas montré son avantage. Le défenseur central de 27 ans n’a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues et n’a pas convaincu les Mauves de le conserver. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais qui, compte tenu de sa situation financière et de la menace de la DNCG, aurait accueilli ces millions d’euros avec grand plaisir.

Adryelson pourrait vite repartir

Il lui faut malheureusement faire une croix sur cette recette et se préparer au retour d’Adryelson au sein de l’effectif à la reprise. Pour rappel, le Brésilien, arrivé en même temps que son compatriote Lucas Perri avait signé jusqu’en 2028. Un nouveau prêt n’est donc pas à exclure, d’autant qu’un courtisan serait déjà disposé à le recruter. Selon une source brésilienne reprise par Olympique-et-lyonnais, Adryelson plaît au Grêmio. Preuve que le flop rhodanien garde une certaine cote dans son pays.