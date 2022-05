Accord trouvé, Caqueret va prolonger à l’OL !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les supporters de l'OL attendaient certainement cette nouvelle depuis longtemps.

Maxence Caqueret se dirigeait jusqu'à présent lentement mais surement vers une dernière année de contrat, ce qui n’est jamais bon signe pour conserver un joueur. Mais ce jeudi 5 mai, RMC annonce qu’un accord a été trouvé entre le jeune milieu de terrain et l’OL, pour une prolongation. Les termes de l’accord sont pour le moment basiques, à savoir un nouveau contrat qui l’emmènera jusqu’en juin 2026. Mais l’essentiel est là pour Lyon, qui conforte l’un des grands espoirs du club rhodanien pour les années à venir. A 22 ans, Maxence Caqueret explose en effet depuis deux saisons, et il demeure un international espoirs tricolore solide. Ses exigences salariales étaient jugées trop élevées en début d’année, et ce désaccord avait laissé envisager une issue plus compliquée dans ce dossier. Il n’en sera rien et l’OL devrait annoncer dans les prochains jours la prolongation de celui qui est parfois considéré comme le futur capitaine de l’équipe lyonnaise.