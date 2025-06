Accord total, la première recrue arrive à l’OL

Dans un transfert surprise qui s'est réglé en quelques heures en ce début de semaine, Matt Turner va rejoindre l'OL pour un prix étonnant de 8 millions d'euros.

En terme de poste et de timing, ce n’était pas forcément la grande priorité de l’Olympique Lyonnais, mais les affaires sont les affaires pour John Textor. Le propriétaire de l’OL a trouvé un accord total avec Nottingham Forest pour l’arrivée de Matt Turner. Le gardien américain va rejoindre Lyon pour la somme de 8 millions d’euros, dans un transfert qui a été scellé en ce début de semaine. Turner a été autorisé à se rendre dans la cité du Rhône pour arranger ses affaires en vue de son transfert. Le gardien de 30 ans, qui est actuellement le numéro 1 aux Etats-Unis à un an de la Coupe du monde à domicile, n’avait pas ce statut au sein du club de Premier League. Il avait été prêté à Crystal Palace cette saison, avec qui il a disputé quatre matchs, dont trois dans l’aventure victorieuse en FA Cup.

Lyon have agreed an €8 million fee with Nottingham Forest to sign U.S. national team goalkeeper Matt Turner, sources tell GIVEMESPORT. Written by @tombogert & @JacobsBen https://t.co/6c9hNPEHG2