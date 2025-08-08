OL ‍: Dominik Greif à Lyon d'ici 48h ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Majorque a repoussé jeudi une nouvelle offre de l'Olympique Lyonnais pour Dominik Greif. Tandis que Galatasaray fait le forcing, l'OL n'est pas loin d'aboutir à un accord.

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont déjà fait parvenir trois offres à leurs homologues espagnols, mais pour l'instant ces derniers ont refusé les propositions venues du club de Ligue 1, toujours en quête d'un successeur à Lucas Perri. Tandis que Lille semble s'éloigner de Dominik Greif, c'est désormais Galatasaray qui semble être un point de chute possible pour le gardien de but international slovaque. Fidèles à leurs habitudes, les supporters turcs se sont précipités sur les réseaux sociaux pour faire part de leur plaisir d'accueillir Greif, même si cette possibilité est encore infime. En Turquie, on explique que le club stambouliote a envoyé une première offre à Majorque, mais qu'elle a également été refusée. Car tout indique que Dominik Greif va probablement signer à l'Olympique Lyonnais, et cela dans les prochaines 48 heures.

L'OL va envoyer une quatrième offre à Majorque

Si le gardien de but slovaque a déjà fait son choix, à savoir jouer avec l'OL cette saison, ses dirigeants seraient, eux aussi, proches de dire oui à l'Olympique Lyonnais. Selon les médias espagnols, Lyon devrait adresser une quatrième proposition au club de Liga dans les prochaines heures. C'est d'ailleurs ce que dit Juanmi Sanchez, journaliste d'Ultima Hora, qui précise que : « Le Slovaque espère que tous les détails en suspens seront finalisés ce week-end. Les deux clubs sont désormais très proches et il ne manque plus qu'une dernière étape à franchir de la part des dirigeants français pour conclure l'accord. ».

S'il arrivait d'ici lundi à l'Olympique Lyonnais, alors Dominik Greif pourrait commencer la saison de Ligue 1 avec son nouveau club, l'OL se déplaçant à Lens le samedi 16 août. Si ce n'est pas le cas, Paulo Fonseca n'aura pas d'autre choix que d'aligner Rémy Descamps, même si l'entraîneur lyonnais a ouvertement fait savoir, en marge du match amical contre le Bayern Munich, qu'ils attendaient que ses dirigeants recrutent un nouveau gardien de but avant la fin du mercato.