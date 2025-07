A fond sur Lees-Melou, l’OL nargue Rennes

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Afin d’anticiper de probables départs dans l’entrejeu, l’Olympique Lyonnais tente de recruter un milieu de terrain. Le club rhodanien a jeté son dévolu sur le Brestois Pierre Lees-Melou, également ciblé par le Stade Rennais pour le moment incapable d’avancer sur ce dossier.

L’Olympique Lyonnais va enfin lancer son recrutement. Plus d’une semaine après son maintien officiel en Ligue 1, le club rassuré par la commission d’appel de la DNCG commence à avancer sur différentes pistes. Dans l’entrejeu par exemple, les dirigeants des Gones savent qu’un voire plusieurs renforts seront nécessaires. Les indésirables Jordan Veretout et Nemanja Matic vont laisser un vide devant la défense. Un trou que la direction se verrait bien combler avec la signature de Pierre Lees-Melou (32 ans), révèle le site de L’Equipe.

INFO L'ÉQUIPE. À la recherche de renforts au milieu de terrain, l'OL a fait du milieu de terrain brestois Pierre Lees-Melou (32 ans) une cible prioritaire. https://t.co/ugxkpdx4ms pic.twitter.com/8foHyNWHqF — L'Équipe (@lequipe) July 18, 2025

Le milieu de Brest correspond au profil recherché, à savoir un joueur technique, expérimenté et qui connaît la Ligue 1. Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais aura les arguments pour convaincre ses interlocuteurs. En ce qui concerne Pierre Lees-Melou, nos confrères se montrent plutôt optimistes. L’ancien joueur de l’OGC Nice, qui a disputé la Ligue des Champions avec les Pirates la saison dernière, aimerait à nouveau jouer une compétition européenne lors du prochain exercice. L’Olympique Lyonnais lui en donne l’opportunité après avoir conservé son billet pour la Ligue Europa.

Rennes doit vendre

Il sera peut-être plus difficile de convaincre Brest qui reste en position de force pour son joueur sous contrat jusqu’en 2027. On se souvient qu’en janvier 2024, le club breton avait été intransigeant malgré l’intérêt de Rennes. D’ailleurs, Foot Mercato affirme que les Rennais prévoient de revenir à la charge, mais seulement en cas de départs de Jordan James, Glen Kamara et Baptiste Santamaria. La menace n’est donc pas d’actualité pour l’Olympique Lyonnais qui n’a pas besoin d’acter des ventes avant de passer à l’action.