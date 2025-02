A Botafogo, l'OL énerve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL récupère un peu trop les bénéfices de la réussite de Botafogo dans la structure de John Textor, et cela a tendance à agacer au sein du club brésilien qui a été dépouillé cet hiver.

Par le biais de John Textor, décidément de tous les combats en ce moment, Botafogo et l’Olympique Lyonnais sont liés comme étant les deux clubs phares de la holding Eagle Group. Les trajets entre les deux entités se font de plus en plus nombreux, et au sein du club brésilien, on commence à se lasser que ce soit souvent dans le même sens. Les meilleurs joueurs de la formation de Rio de Janeiro peuvent rejoindre l’OL sans trop d’efforts, et cela affaiblit considérablement l’équipe championne du Brésil et d’Amérique du Sud. Après ce double titre acquis en 2024, Botafogo prépare la saison 2025 avec de grosses ambitions, mais la situation du club inquiète. 14 joueurs sont partis, pas tous pour l’OL bien évidemment, mais les revenus financiers de ces transferts sont surtout allés dans les poches du club français. Selon Globo Esporte, l’OL a récupéré 55 millions d’euros de la sorte, en bénéficiant des « sacrifices » de Botafogo pour combler sa dette et montrer patte blanche à la DNCG.

L'argent de Botafogo sur le compte de l'OL, ça agace

Le club carioca a certes effectué quelques recrutements spectaculaires dans le championnat brésilien ou ailleurs, mais l’effectif est toujours considéré comme très juste et la patience des supporters est mise à rude épreuve. Il n’y a toujours pas d’entraineur en chef, puisque Claudio Caçapa fait l’intérim, et une grève a été évité de peu alors que les joueurs réclamaient les primes pour leurs victoires acquises en 2024 et non payées jusqu’à il y a peu. Dans le championnat régional qui a débuté en janvier, Botafogo n’est que 6e sur 12, avec 5 défaites en 10 matchs. Pas de quoi rassurer les supporters, pour qui l’OL a un peu trop droit aux faveurs de John Textor, qui conserve une belle cote de popularité grâce à aux résultats de l’an dernier, mais reste pointé du doigt pour sa facilité à faire transiter l’argent de Botafogo dans la structure Eagle, pour l’apporter au club français.