55 millions d'euros, Textor a rendu fou Manchester City

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki va signer à Manchester City, et c'est un transfert beaucoup plus gros que prévu. Les négociations ont été houleuses mais le propriétaire de l'OL a gagné le bras de fer.

Le nouveau mercato qui a ouvert ses portes au 1er juin a débouché sur un bras de fer entre costauds avec Manchester City qui voulait absolument Rayan Cherki avant la Coupe du mondes des clubs, et l’OL qui avait besoin d’une grosse vente pour passer la DNCG. Tout ce beau monde a accéléré en ce début de semaine, et L’Equipe annonce ainsi un accord total entre les deux clubs, ainsi qu’entre le néo-international français et la formation anglaise. Et pour le coup, John Textor a réussi à éviter de brader son meneur de jeu, qui avait failli partir l’été dernier avant de prolonger à la dernière minute. Le quotidien sportif dévoile les détails de ce transfert qui va permettre à l’OL d’enregistrer une très belle vente, qui pourrait encore augmenter à l’avenir.

Textor a voulu envoyer Cherki à Forest

If you didn't know him, pleasure... It's Rayan Cherki 🤝🇫🇷 pic.twitter.com/odw4AxJuUS — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 5, 2025

« Ces derniers vont payer 40,5 ME au club rhodanien, qui conservera 15 % de droits sur la plus-value d'un éventuel futur transfert, et pourra espérer 2 M€ supplémentaires en bonus, d'ici 2030 », explique ainsi L’Equipe en ce qui concerne les détails financiers de ce transfert qui va clairement faire beaucoup de bien aux finances lyonnaises, à deux semaines du rendez-vous face à la DNCG pour faire les comptes. La visite médicale de Cherki pourrait avoir lieu dès ce mardi, et permettait au talentueux gaucher de rejoindre ses futurs coéquipiers en préparation pour la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis.

La fin d’une saga très prenante dont L’Equipe nous dévoile quelques surprises, comme le fait que Rayan Cherki était très en colère de voir que John Textor avait décidé de ne pas payer les 3 millions d’euros de la clause de pénalité prévue si jamais l’OL refusait une offre à hauteur de 22,5 ME, ce qui aurait été le cas cet hiver avec Dortmund. Le fait que Manchester City soit très pressé a rendu Textor très gourmand, ce dernier demandant 55 millions d’euros, avec 5 millions d’euros de bonus supplémentaires. Et si aucun accord ne venait, alors Textor prévoyait d'envoyer Cherki à Nottingham Forest, son nouveau club ami. Grand amoureux de l’OL, Rayan Cherki n’a rien laissé transparaitre dans les médias, mais nul doute qu’il aura quelques comptes à régler avec « JT » sur la façon dont son avenir a été géré. Il n’en reste pas moins qu’il va venir renforcer Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, et qu’il s’agit donc d’un très beau défi dans sa jeune carrière.