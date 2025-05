15 ME pour oublier Matic, c'est maintenant pour l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est sur tous les fronts en cette fin de saison, mais il serait de bon que le club lyonnais se positionne sur des recrues pour la saison prochaine, sous peine de voir ses cibles partir ailleurs.

C’est une réalité à Lyon, alors que la saison est terminée, John Textor et les dirigeants rhodaniens ont autre chose en tête que le mercato. La DNCG est le prochain grand objectif, tout comme l’aval des différentes instances pour être en règle en vue de la saison prochaine. Faire venir des nouveaux joueurs parait secondaire, mais au mois de juin, une première fenêtre de transferts va s’ouvrir, et certains clubs moins embêtés financièrement vont bouger. L’OL va-t-il observer tout cela de loin ou agir pour préparer une équipe compétitive la saison prochaine ? La réponse va vite arriver, et notamment sur un joueur que le staff lyonnais suit depuis des mois.

Le Bayern et Francfort sont sur le coup

🐆 À 20 ans, Noah Sadiki 🇨🇩 a tout gagné avec l’Union Saint-Gilloise au niveau national 🇧🇪



🎙️ Selon vous, doit-il signer dans un championnat plus huppé afin de franchir un cap ? #congo #rusg pic.twitter.com/IvUeKSGXZ4 — LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) May 26, 2025

Il s’agit de Noah Sadiki, milieu de terrain à l’énorme abattage et qui vient d’être sacré champion de Belgique avec l’Union Saint-Gilloise. Une réelle surprise pour l’international congolais, formé à Anderlecht, et qui ne pensait pas avoir une telle récompense avec le club de la banlieue de Bruxelles, qui se situe à seulement quelques kilomètres du fief des Mauves. Malgré cette réussite et la Ligue des Champions qui lui tend les bras, Noah Sadiki va quitter l’USG cet été. L’OL est toujours sur le coup, tout comme Francfort et le Bayern Munich selon la presse allemande.

Double problème de taille pour Lyon, le fait de ne pas être en certitude de pouvoir recruter rapidement au mois de juin, avant le passage devant la DNCG. Et le fait également que l’Union Saint-Gilloise compte profiter de sa réussite sportive pour augmenter le tarif du Congolais, passé à 15 millions d’euros, alors qu’il était encore évalué à moins de 10 ME il y a quelques mois. A l’heure actuelle, pas certain que John Textor veuille tenter une telle opération, même si elle aurait du sens sportivement, notamment pour faire oublier un Nemanja Matic poussé dehors.