117 ME reçus, l’OL est une machine à cash

Par Eric Bethsy

Menacé par la DNCG en novembre dernier, l’Olympique Lyonnais avait déjà entamé une cure d’austérité dès le mercato hivernal. Le club rhodanien a enregistré de nombreuses ventes qui ont permis de récolter plus de 100 millions d’euros en l’espace de quelques mois.

Mine de rien, l’opération dégraissage avance bien à l’Olympique Lyonnais. Le club désormais présidé par Michele Kang a encore officialisé un départ vendredi. Cette fois, c’est le flop Amin Sarr qui a pris la porte. Son transfert définitif à l’Hellas Vérone ne règle évidemment pas les problèmes de la direction. Il n’empêche que les 5 millions d’euros (hors bonus) récoltés s’ajoutent aux autres recettes enregistrées ces derniers mois.

✍ L'Olympique Lyonnais annonce que le club italien de l'Hellas Vérone a levé son option d'achat, confirmant le transfert définitif d'Amin Sarr.



Nous souhaitons beaucoup de réussite à Amin pour la suite 👋 — Olympique Lyonnais (@OL) July 4, 2025

Déjà menacé d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 en novembre dernier, l’Olympique Lyonnais s’était lancé dans une cure d’austérité. Les Gones avaient profité du mercato hivernal pour acter les départs de Jeffinho (5,3 M€), Gift Orban (9 M€) et Maxence Caqueret (15 M€), sans oublier la vente de Luiz Henrique. L’ailier brésilien évoluait certes à Botafogo mais Lyon possédait ses droits économiques, d’où les 33 M€ récupérés suite à son transfert au Zénith Saint-Pétersbourg. Puis l’Olympique Lyonnais a poursuivi sur sa lancée cet été.

L'OL continue de vendre

En plus du départ d’Amin Sarr, la direction s’est séparée de Rayan Cherki, dont le passage à Manchester City a rapporté 36,5 M€. Il faut également comptabiliser les options d’achats levées par le FC Nantes et les Saoudiens de Neom pour Johann Lepenant (2,5 M€) et Saïd Benrahma (12 M€). Au total, en l’espace de quelques mois, le club relégué par la DNCG a obtenu 116,8 M€, sans compter les divers bonus négociés. De belles recettes pour le sixième de Ligue 1 qui, dans le même temps, n’a enregistré que l’arrivée de Thiago Almada dans le cadre d’un prêt gratuit. Manifestement, ces efforts ne suffisent pas pour rassurer le gendarme financier.