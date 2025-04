100 millions d’euros, l’OL peut ruiner Manchester United

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL joue son avenir européen ce jeudi soir, mais Manchester United joue sa situation financière, le club anglais s'étant engagé à disputer la Ligue des Champions envers son équipementier.

Match de prestige et d’une importance capitale ce jeudi à Old Trafford entre Manchester United et l’OL. Tout est jouable après le 2-2 de la rencontre aller. Si Lyon peut encore rêver de disputer la Ligue des Champions en allant chercher l’une des quatre premières places de Ligue 1, ce rêve via la Premier League est impossible pour le club anglais. Il ne lui reste plus que l’Europa League et une éventuelle victoire finale pour aller chercher une place dans la si lucrative Ligue des Champions. C’est l’équivalent d’une somme de 100 millions d’euros qui se joue ainsi pour les Red Devils, qui ont misé de nombreux contrats et partenariats avec une qualification régulière en C1, ce qui est bien évidemment à double tranchant.

The Athletic rapporte par exemple que le deal pharaonique de l’équipementier Adidas avec MU porte sur 105 millions d’euros par an pendant 10 ans. Mais si le club anglais n’est pas en Ligue des Champions, avec la visibilité et le prestige envolés, ce sont 12 millions d’euros qui sont retirés pour chaque année d’absence. A cela s’ajoute les énormes primes de l’UEFA pour la participation et les résultats dans cette compétition, soit une moyenne de 50 millions d’euros par participant. Il ne faut bien évidemment pas zapper les droits télévisuels et le pool market, sans oublier la billetterie et le marketing très rentables pour les matchs de Ligue des Champions. Cela fait un montant supérieur à 100 millions d’euros en jeu pour le club anglais, qui risque de tousser avec sa masse salariale énorme et son rendement famélique, surtout en cas d’élimination face à l’OL.

Nouveau dirigeant phare de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe a déjà annoncé des mesures drastiques pour réduire les dépenses, et cela risque de continuer si jamais Lyon venait briser l’élan des Red Devils ce jeudi soir.