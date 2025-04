1 million par mois, cette légende de l’OL vide son casier

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat à l'OL et il va probablement quitter le club rhodanien définitivement. L'Arabie Saoudite le drague avec insistance avec une offre colossale.

Moins tranchant en cette fin de saison, Alexandre Lacazette donne néanmoins tout pour essayer de ramener son club de coeur en Ligue des Champions. L’attaquant parti pendant cinq saisons pour évoluer avec Arsenal était revenu en 2022 avec l’ambition de remettre l’OL en Europe. Mission en grande partie accomplie pour l’international français, qui arrive en fin de contrat au mois de juin. Et même si tout le monde garde le silence sur ce sujet, avec son salaire encombrant, son âge grandissant et son rendement en baisse ces derniers mois, la porte de sortie lui est grande ouverte.

L'or noir coule à Al-Qadisiya

Cela tombe bien, la porte d’entrée est toujours ouverte au sein d’un club qui le courtise depuis des mois. Il s’agit d’Al-Qadisiya, formation du championnat d’Arabie Saoudite qui lui avait déjà fait un pont d’or l'été dernier. Le club de la ville de Khobar était promu cette saison en Saudi Pro League, mais cela ne l’empêche pas de se mêler à la lutte pour le podium, avec notamment le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Des résultats prometteurs et une grosse ambition pour cette formation dirigée par Michel, l’ancien entraineur de l’OM, et emmenée par Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien buteur vedette de Marseille et de l’ASSE notamment.

Pour convaincre le Général de faire le grand saut, un contrat en or de deux ans lui sera proposé, avec un salaire d’un million d’euros par an, soit le double de ce qu’il touche actuellement à l’OL. Al-Qadisiya en a clairement les moyens, puisque le club est la propriété de Saudi Aramco, première compagnie pétrolière au monde et qui possède quasiment toutes les ressources de l’or noir en Arabie saoudite. De quoi s’assurer une fin de carrière de prestige pour un Alexandre Lacazette qui n’a reçu aucune offre de la part de l’OL, et peu de demande de renseignements de clubs européens pour le moment malgré son statut de joueur libre.