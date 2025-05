Vente de l'OGC Nice ‍: Mauvaise nouvelle pour Jim Ratcliffe

Dans : OGC Nice.

Par Quentin Mallet

La défaite de l'OGC Nice sur la pelouse du Stade Rennais a définitivement éloigné les Aiglons d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Une situation qui ne fait pas les affaires de Sir Jim Ratcliffe, lui qui veut revendre le club.

Face au Stade Rennais qui n'a pourtant plus rien à jouer, l'OGC Nice s'est complètement troué. Comme souvent cette saison, à chaque fois que les projecteurs étaient braqués sur les hommes de Franck Haise, ces derniers se sont écroulés. Avec une victoire au Roazhon Park, les Aiglons auraient pu s'envoler au classement et assurer au moins la quatrième place, tout en restant au contact des places directement qualificatives pour la Ligue des champions. Mais avec cette défaite, l'avenir est désormais assez flou. Encore plus pour Sir Jim Ratcliffe (INEOS), le propriétaire niçois, qui aurait bien voulu profiter d'une qualification directe en C1 pour faire valoriser à la hausse le prix d'un club qu'il veut absolument vendre.

Nice manque le coche, Jim Ratcliffe enrage

Depuis plusieurs jours, le projet de vente de l'OGC Nice par Sir Jim Ratcliffe est de notoriété publique. Désormais pleinement engagé à Manchester United, le patron d'INEOS ne veut plus s'embêter avec les affaires niçoises. Début mai, les fameuses rumeurs expliquaient que le milliardaire britannique attendait 250 millions d'euros pour lâcher Nice, cinq ans après avoir dépensé 100 millions d'euros pour se l'offrir. Mais comme l'indique The Mirror, l'échec de la qualification directe pour la prochaine Ligue des champions met à mal son projet.

Considérant que l'OGC Nice n'est pas mathématiquement qualifié pour la prochaine C1, Jim Ratcliffe ne peut pas se permettre de fixer un prix qui serait considéré comme trop cher pour un club absent de la plus prestigieuse des compétitions européennes. D'autant plus que la quatrième place, synonyme de tours préliminaires pour une qualification en Ligue des champions, devra être acquise à l'issue de la toute dernière journée de Ligue 1 face à Brest. A INEOS, on croise logiquement les doigts pour que Franck Haise et les siens finissent le travail de la bonne manière.