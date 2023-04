SOS Racisme se mêle du cas Galtier et charge Nice

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Depuis 24 heures, Christophe Galtier est accusé de propos racistes à la suite des révélations de RMC sur le contenu d'un mail envoyé par Julien Fournier. Dernier acteur à réagir ce mercredi soir SOS Racisme, lequel met le PSG et l'OGC Nice devant leurs responsabilités.

C'est une bombe qui a explosé au visage du PSG, de l'OGC Nice et surtout de Christophe Galtier mardi soir. L'entraîneur aurait tenu des propos racistes visant les joueurs noirs et musulmans du vestiaire niçois, selon les accusations de Julien Fournier dans un mail révélé par RMC et Romain Molina. De graves accusations qui ont obligé l'avocat de Galtier à réagir, ce dernier « contestant avec la plus grande fermeté » les propos qui lui ont été prêtés par Fournier. Du côté du PSG actuel employeur de Galtier et Nice son précédent, les réactions ont été plus prudentes. Cela ne réjouit pas l'association SOS Racisme.

SOS Racisme demande la fermeté et surtout la vérité

Tandis que Nasser Al-Khelaifi est resté silencieux, Nice a botté en touche concernant la polémique Galtier. « Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice, commente le club. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires », a communiqué le club azuréen. Une « réaction minimaliste de l'OGC Nice » selon SOS Racisme. L'association a invité Julien Fournier, INEOS et l'OGCN à « sortir de leur réserve ». L'association veut que « la lumière soit faite » concernant les accusations visant Galtier. Les différents acteurs doivent être le plus transparent possible selon SOS Racisme. Le PSG est aussi appelé à enquêter en interne sur son actuel entraîneur.

Dans un communiqué, l'association SOS Racisme "demande que toute la lumière soit faite" sur l'affaire Galtier : "Pour cela, nous demandons à Julien Fournier de clarifier ses propos. Oui ou non, affirme-t-il que Christophe Galtier ait tenu de tels propos ?" — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2023

« Si une alerte faisant état de propos racistes de la part de Christophe Galtier est bien parvenue à la direction d'Ineos et aux supérieurs de Julien Fournier au sein du club, quelle suite la société et le club y ont-ils donné ? Une enquête a-t-elle eu lieu ? Il est en effet fondamental que les alertes émises en matière de racisme ne finissent pas sous le tapis mais soient pleinement prises en considération afin de les objectiver. […] Le PSG doit s'engager à mener une enquête interne si se trouvait établie la plausibilité de la tenue des propos prêtés à l'actuel coach du PSG. En effet, au-delà de toute autre mesure que le club pourrait être amené à prendre dans sa relation avec Christophe Galtier, il serait alors fondamental de savoir si des propos discriminatoires ont pu être tenus par ce dernier dans le cadre de sa présente activité », indique SOS Racisme. Néanmoins, pas question pour elle de se porter partie civile pour des propos qui auraient été tenus dans un cadre privé. De toute manière, à l'heure actuelle, aucune enquête n'a été démarrée par le parquet de Nice.