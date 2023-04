Affaire Galtier : L'OGC Nice tape en touche

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Dans un très bref communiqué, l'OGC Nice a évoqué l'affaire qui oppose ce mercredi Julien Fournier à Christophe Galtier. Et le club azuréen refuse de se mouiller dans cette affaire entre les deux hommes.

« Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice, commente le club. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires ». C’est via ce très sobre communiqué publié ce mercredi soir que le club azuréen, qui a été battu par le Paris Saint-Germain le week-end dernier en Championnat, a évoqué ce que l’on appelle désormais l’affaire Galtier. Dans un mail envoyé l’an dernier par Julien Fournier à Ineos, le directeur sportif de Nice accusait l’entraîneur alors en poste d’avoir tenu des propos racistes, ce que l’avocat de Christophe Galtier a vivement démenti. L'OGC Nice n'a visiblement plus l'intention de parler de tout cela.